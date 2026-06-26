Кабачкові конвертики з м'ясною начинкою: рецепт на обід чи вечерю
26 червня 2026 12:04
Кабачкові конвертики. Фото: кадр з відео
Ніжні кабачкові конвертики з соковитою м’ясною начинкою готуються просто і виходять дуже ситними. Це універсальна страва для обіду або вечері, яка сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2–3 шт.;
- курячий фарш — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1–2 зуб.;
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 50 мл;
- борошно — за консистенцією;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- італійські трави — за смаком;
- твердий сир — за бажанням.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати тонкими поздовжніми слайсами.
- Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, сіллю, перцем та спеціями.
- На кожен кабачковий слайс викласти невелику кількість начинки та загорнути у вигляді конвертика.
- Окремо збити яйця з молоком, додати сіль і трохи борошна до легкої клярної консистенції. Кожен конвертик обваляти в клярі.
- Обсмажити на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки або запекти до готовності.
- За бажанням посипати тертим сиром наприкінці.
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