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Кабачкові конвертики з м'ясною начинкою: рецепт на обід чи вечерю

26 червня 2026 12:04
Кабачкові конвертики. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Ніжні кабачкові конвертики з соковитою м’ясною начинкою готуються просто і виходять дуже ситними. Це універсальна страва для обіду або вечері, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2–3 шт.;
  • курячий фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1–2 зуб.;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • борошно — за консистенцією;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • італійські трави — за смаком;
  • твердий сир — за бажанням.
Кабачки та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування 

  1. Кабачки нарізати тонкими поздовжніми слайсами.
  2. Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, сіллю, перцем та спеціями.
  3. На кожен кабачковий слайс викласти невелику кількість начинки та загорнути у вигляді конвертика.
  4. Окремо збити яйця з молоком, додати сіль і трохи борошна до легкої клярної консистенції. Кожен конвертик обваляти в клярі.
  5. Обсмажити на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки або запекти до готовності.
  6. За бажанням посипати тертим сиром наприкінці.

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