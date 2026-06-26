Кабачкові конвертики з м'ясною начинкою: рецепт на обід чи вечерю

Кабачкові конвертики. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Ніжні кабачкові конвертики з соковитою м’ясною начинкою готуються просто і виходять дуже ситними. Це універсальна страва для обіду або вечері, яка сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2–3 шт.;

курячий фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1–2 зуб.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

борошно — за консистенцією;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

італійські трави — за смаком;

твердий сир — за бажанням.

Кабачки та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки нарізати тонкими поздовжніми слайсами. Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, сіллю, перцем та спеціями. На кожен кабачковий слайс викласти невелику кількість начинки та загорнути у вигляді конвертика. Окремо збити яйця з молоком, додати сіль і трохи борошна до легкої клярної консистенції. Кожен конвертик обваляти в клярі. Обсмажити на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки або запекти до готовності. За бажанням посипати тертим сиром наприкінці.

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