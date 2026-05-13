Капуста + сочевиця: така смачна вечеря, що захочеться готувати щодня

Капуста та сочевиця.

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Капуста та червона сочевиця — ідеальне поєднання для легкої, але ситної вечері. Страва виходить ароматною, ніжною та настільки вдалою, що її хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сочевиця червона — 250 мл.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

гаряча вода — 500 мл;

капуста — 450 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

кмин — 1–2 ч. л.;

перець запашний горошком — 3 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Цибулю та моркву обсмажити до м’якості, додати томатну пасту та гарячу воду. Додати червону сочевицю й готувати кілька хвилин. Капусту нарізати невеликими шматочками та додати до страви. Приправити сіллю, чорним перцем, кмином, запашним перцем і лавровим листом. Все добре перемішати та тушкувати під кришкою приблизно 8 хвилин. Наприкінці додати подрібнений кріп і ще раз перемішати.

