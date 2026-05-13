Капуста + сочевиця: така смачна вечеря, що захочеться готувати щодня
Дата публікації: 13 травня 2026 21:04
Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Капуста та червона сочевиця — ідеальне поєднання для легкої, але ситної вечері. Страва виходить ароматною, ніжною та настільки вдалою, що її хочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сочевиця червона — 250 мл.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- гаряча вода — 500 мл;
- капуста — 450 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- кмин — 1–2 ч. л.;
- перець запашний горошком — 3 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- кріп — 1 пучок.
Спосіб приготування
- Цибулю та моркву обсмажити до м’якості, додати томатну пасту та гарячу воду.
- Додати червону сочевицю й готувати кілька хвилин.
- Капусту нарізати невеликими шматочками та додати до страви.
- Приправити сіллю, чорним перцем, кмином, запашним перцем і лавровим листом.
- Все добре перемішати та тушкувати під кришкою приблизно 8 хвилин.
- Наприкінці додати подрібнений кріп і ще раз перемішати.
