Капуста + сочевиця: така смачна вечеря, що захочеться готувати щодня

Дата публікації: 13 травня 2026 21:04
Капуста та сочевиця. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Капуста та червона сочевиця — ідеальне поєднання для легкої, але ситної вечері. Страва виходить ароматною, ніжною та настільки вдалою, що її хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сочевиця червона — 250 мл.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • гаряча вода — 500 мл;
  • капуста — 450 г;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • кмин — 1–2 ч. л.;
  • перець запашний горошком — 3 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • кріп — 1 пучок.
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю та моркву обсмажити до м’якості, додати томатну пасту та гарячу воду.
  2. Додати червону сочевицю й готувати кілька хвилин.
  3. Капусту нарізати невеликими шматочками та додати до страви. 
  4. Приправити сіллю, чорним перцем, кмином, запашним перцем і лавровим листом. 
  5. Все добре перемішати та тушкувати під кришкою приблизно 8 хвилин.
  6. Наприкінці додати подрібнений кріп і ще раз перемішати. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
