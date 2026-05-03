Новий рецепт приготування капусти за 15 хвилин: захочеться повторити

Новий рецепт приготування капусти за 15 хвили: захочеться повторити
Дата публікації: 3 травня 2026 15:04
Капуста на столі. Фото: smachnenke.com.ua
Капуста може бути не просто гарніром, а повноцінною смачною стравою, якщо приготувати її правильно. Цей рецепт підкуповує своєю простотою і швидкістю — всього 15 хвилин і на столі ароматна, рум’яна страва. Завдяки спеціям і хрусткій скоринці смак виходить насиченим і зовсім не нудним. Ідеальний варіант, коли потрібно щось швидке, бюджетне і дуже смачне.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- яйця — 2 шт.;
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- сухий часник — 1/2 ч. л.;
- суміш трав — 1/2 ч. л.;
- карі — 1/3 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Капусту нарізати великими шматками та додати у киплячу підсолену воду.
- Проварити 2–3 хвилини, після чого відкинути на друшляк і обдати холодною водою.
- Розігріти сковорідку з олією, додати капусту та обсмажити на сильному вогні кілька хвилин. Додати паприку, карі, сухий часник і трави, перемішати.
- Яйця злегка збити та додати до капусти, швидко перемішати.
- Додати панірувальні сухарі, ще раз перемішати й обсмажити до рум’яної скоринки.
