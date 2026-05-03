Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий рецепт приготування капусти за 15 хвили: захочеться повторити

Новий рецепт приготування капусти за 15 хвили: захочеться повторити

Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 15:04
Новий рецепт приготування капусти за 15 хвилин: захочеться повторити
Капуста на столі. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста може бути не просто гарніром, а повноцінною смачною стравою, якщо приготувати її правильно. Цей рецепт підкуповує своєю простотою і швидкістю — всього 15 хвилин і на столі ароматна, рум’яна страва. Завдяки спеціям і хрусткій скоринці смак виходить насиченим і зовсім не нудним. Ідеальний варіант, коли потрібно щось швидке, бюджетне і дуже смачне.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста — 700 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • сухий часник — 1/2 ч. л.;
  • суміш трав — 1/2 ч. л.;
  • карі — 1/3 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт приготування капусти
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту нарізати великими шматками та додати у киплячу підсолену воду.
  2. Проварити 2–3 хвилини, після чого відкинути на друшляк і обдати холодною водою.
  3. Розігріти сковорідку з олією, додати капусту та обсмажити на сильному вогні кілька хвилин. Додати паприку, карі, сухий часник і трави, перемішати.
  4. Яйця злегка збити та додати до капусти, швидко перемішати.
  5. Додати панірувальні сухарі, ще раз перемішати й обсмажити до рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Читайте також:
Вечеря капуста рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації