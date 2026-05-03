Новий рецепт приготування капусти за 15 хвилин: захочеться повторити

Капуста на столі.

Капуста може бути не просто гарніром, а повноцінною смачною стравою, якщо приготувати її правильно. Цей рецепт підкуповує своєю простотою і швидкістю — всього 15 хвилин і на столі ароматна, рум’яна страва. Завдяки спеціям і хрусткій скоринці смак виходить насиченим і зовсім не нудним. Ідеальний варіант, коли потрібно щось швидке, бюджетне і дуже смачне.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

сухий часник — 1/2 ч. л.;

суміш трав — 1/2 ч. л.;

карі — 1/3 ч. л.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Готова страва.

Спосіб приготування

Капусту нарізати великими шматками та додати у киплячу підсолену воду. Проварити 2–3 хвилини, після чого відкинути на друшляк і обдати холодною водою. Розігріти сковорідку з олією, додати капусту та обсмажити на сильному вогні кілька хвилин. Додати паприку, карі, сухий часник і трави, перемішати. Яйця злегка збити та додати до капусти, швидко перемішати. Додати панірувальні сухарі, ще раз перемішати й обсмажити до рум’яної скоринки.

