Новый рецепт приготовления капусты за 15 минут: захочется повторить
Дата публикации 3 мая 2026 15:04
Капуста на столе. Фото: smachnenke.com.ua
Капуста может быть не просто гарниром, а полноценным вкусным блюдом, если приготовить ее правильно. Этот рецепт подкупает своей простотой и быстротой — всего 15 минут и на столе ароматное, румяное блюдо. Благодаря специям и хрустящей корочке вкус получается насыщенным и совсем не скучным. Идеальный вариант, когда нужно что-то быстрое, бюджетное и очень вкусное.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- сухой чеснок — 1/2 ч. л.;
- смесь трав — 1/2 ч. л.;
- карри — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Капусту нарезать крупными кусками и добавить в кипящую подсоленную воду.
- Проварить 2-3 минуты, после чего откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Разогреть сковороду с маслом, добавить капусту и обжарить на сильном огне несколько минут. Добавить паприку, карри, сухой чеснок и травы, перемешать.
- Яйца слегка взбить и добавить к капусте, быстро перемешать.
- Добавить панировочные сухари, еще раз перемешать и обжарить до румяной корочки.
