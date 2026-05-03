Новый рецепт приготовления капусты за 15 минут: захочется повторить

Дата публикации 3 мая 2026 15:04
Капуста на столе. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста может быть не просто гарниром, а полноценным вкусным блюдом, если приготовить ее правильно. Этот рецепт подкупает своей простотой и быстротой — всего 15 минут и на столе ароматное, румяное блюдо. Благодаря специям и хрустящей корочке вкус получается насыщенным и совсем не скучным. Идеальный вариант, когда нужно что-то быстрое, бюджетное и очень вкусное.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 700 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1/2 ч. л.;
  • смесь трав — 1/2 ч. л.;
  • карри — 1/3 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт приготування капусти
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту нарезать крупными кусками и добавить в кипящую подсоленную воду.
  2. Проварить 2-3 минуты, после чего откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой.
  3. Разогреть сковороду с маслом, добавить капусту и обжарить на сильном огне несколько минут. Добавить паприку, карри, сухой чеснок и травы, перемешать.
  4. Яйца слегка взбить и добавить к капусте, быстро перемешать.
  5. Добавить панировочные сухари, еще раз перемешать и обжарить до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
