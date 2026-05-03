Новый рецепт приготовления капусты за 15 минут: захочется повторить

Капуста на столе. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста может быть не просто гарниром, а полноценным вкусным блюдом, если приготовить ее правильно. Этот рецепт подкупает своей простотой и быстротой — всего 15 минут и на столе ароматное, румяное блюдо. Благодаря специям и хрустящей корочке вкус получается насыщенным и совсем не скучным. Идеальный вариант, когда нужно что-то быстрое, бюджетное и очень вкусное.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 700 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

сухой чеснок — 1/2 ч. л.;

смесь трав — 1/2 ч. л.;

карри — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту нарезать крупными кусками и добавить в кипящую подсоленную воду. Проварить 2-3 минуты, после чего откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой. Разогреть сковороду с маслом, добавить капусту и обжарить на сильном огне несколько минут. Добавить паприку, карри, сухой чеснок и травы, перемешать. Яйца слегка взбить и добавить к капусте, быстро перемешать. Добавить панировочные сухари, еще раз перемешать и обжарить до румяной корочки.

