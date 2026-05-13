Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Капуста + чечевица: такой вкусный ужин, что захочется готовить каждый день

Капуста + чечевица: такой вкусный ужин, что захочется готовить каждый день

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 21:04
Капуста + чечевица: такой вкусный ужин, что захочется готовить каждый день
Капуста и чечевица. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда самые вкусные блюда рождаются из самых простых продуктов. Капуста и красная чечевица — идеальное сочетание для легкого, но сытного ужина. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько удачным, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • чечевица красная — 250 мл.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • горячая вода — 500 мл.;
  • капуста — 450 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • тмин — 1-2 ч. л.;
  • перец душистый горошком — 3 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • укроп — 1 пучок.
рецепт капусти з сочевицею
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук и морковь обжарить до мягкости, добавить томатную пасту и горячую воду.
  2. Добавить красную чечевицу и готовить несколько минут.
  3. Капусту нарезать небольшими кусочками и добавить к блюду.
  4. Приправить солью, черным перцем, тмином, душистым перцем и лавровым листом.
  5. Все хорошо перемешать и тушить под крышкой примерно 8 минут.
  6. В конце добавить измельченный укроп и еще раз перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

капуста рецепт чечевица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации