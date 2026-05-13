Капуста + чечевица: такой вкусный ужин, что захочется готовить каждый день
Дата публикации 13 мая 2026 21:04
Капуста и чечевица. Фото: gospodynka.com.ua
Иногда самые вкусные блюда рождаются из самых простых продуктов. Капуста и красная чечевица — идеальное сочетание для легкого, но сытного ужина. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько удачным, что его хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- чечевица красная — 250 мл.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- горячая вода — 500 мл.;
- капуста — 450 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- тмин — 1-2 ч. л.;
- перец душистый горошком — 3 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
- Лук и морковь обжарить до мягкости, добавить томатную пасту и горячую воду.
- Добавить красную чечевицу и готовить несколько минут.
- Капусту нарезать небольшими кусочками и добавить к блюду.
- Приправить солью, черным перцем, тмином, душистым перцем и лавровым листом.
- Все хорошо перемешать и тушить под крышкой примерно 8 минут.
- В конце добавить измельченный укроп и еще раз перемешать.
