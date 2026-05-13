Капуста + чечевица: такой вкусный ужин, что захочется готовить каждый день

Капуста и чечевица. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда самые вкусные блюда рождаются из самых простых продуктов. Капуста и красная чечевица — идеальное сочетание для легкого, но сытного ужина. Блюдо получается ароматным, нежным и настолько удачным, что его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

чечевица красная — 250 мл.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

горячая вода — 500 мл.;

капуста — 450 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

тмин — 1-2 ч. л.;

перец душистый горошком — 3 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

укроп — 1 пучок.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Лук и морковь обжарить до мягкости, добавить томатную пасту и горячую воду. Добавить красную чечевицу и готовить несколько минут. Капусту нарезать небольшими кусочками и добавить к блюду. Приправить солью, черным перцем, тмином, душистым перцем и лавровым листом. Все хорошо перемешать и тушить под крышкой примерно 8 минут. В конце добавить измельченный укроп и еще раз перемешать.

