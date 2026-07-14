Карпаччо з помідорів та полуниці: рецепт салату на літо
14 липня 2026 21:04
Карпаччо з помідорів та полуницею. Фото: кадр з відео
У літню спеку хочеться простих, свіжих і незвичайних страв, які не потребують багато часу. Це карпаччо з помідорів і полуниці саме таке — легке, яскраве та дуже ароматне. Поєднання соковитих томатів, солодких ягід, базиліку й ніжної оливкової олії створює цікавий смак, який неодмінно здивує гостей.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 шт. (250 г);
- полуниця — 120 г;
- базилік — кілька гілочок;
- цедра лайма — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія оливкова — 1 ст. л.;
- крем бальзамічний — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати помідори тонкими скибочками та викласти на тарілку.
- Полуницю промити, обсушити, нарізати тонкими пластинками та розкласти зверху на помідори.
- Додати листочки базиліку, посипати цедрою лайма, сіллю та чорним меленим перцем.
- Полити салат оливковою олією та прикрасити бальзамічним кремом.
- Подавати карпаччо одразу після приготування як легку літню закуску або доповнення до основної страви.
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