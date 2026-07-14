Мариновані помідори з цибулею: швидка закуска з ароматною заправкою

Закуска з помідорів. Фото: кадр з відео

У сезон свіжих овочів хочеться готувати прості страви, які розкривають натуральний смак продуктів. Ці мариновані помідори з цибулею саме такі — соковиті, пікантні та неймовірно ароматні завдяки особливій заправці. Готується закуска за кілька хвилин, а після охолодження стає ще смачнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2–4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1–2 шт.

Для маринаду:

олія рослинна — 100 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л. (або цукор);

сік лимона — 1,5 ч. л. (або оцет 5%);

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — за смаком;

перець червоний пластівцями — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Помідори та цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Нарізати помідори кружальцями, а цибулю — тонкими кільцями. Викласти овочі шарами у контейнер: помідори, цибуля, знову помідори. Для маринаду змішати олію, сіль, мед, лимонний сік або оцет, гірчицю, подрібнений часник і спеції. Добре перемішати до однорідності. Залити помідори готовим маринадом, закрити контейнер кришкою та обережно струсити, щоб заправка рівномірно розподілилася. Поставити закуску в холодильник мінімум на 3 години, за цей час ще раз перемішати або струсити контейнер. Подавати охолоджені мариновані помідори як самостійну закуску або доповнення до основних страв.

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