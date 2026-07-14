Мариновані помідори з цибулею: швидка закуска з ароматною заправкою

Дуже смачна закуска з помідорів: весь секрет у маринаді
У сезон свіжих овочів хочеться готувати прості страви, які розкривають натуральний смак продуктів. Ці мариновані помідори з цибулею саме такі — соковиті, пікантні та неймовірно ароматні завдяки особливій заправці. Готується закуска за кілька хвилин, а після охолодження стає ще смачнішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2–4 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1–2 шт.
Для маринаду:
- олія рослинна — 100 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л. (або цукор);
- сік лимона — 1,5 ч. л. (або оцет 5%);
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник — за смаком;
- перець червоний пластівцями — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати помідори кружальцями, а цибулю — тонкими кільцями.
- Викласти овочі шарами у контейнер: помідори, цибуля, знову помідори.
- Для маринаду змішати олію, сіль, мед, лимонний сік або оцет, гірчицю, подрібнений часник і спеції. Добре перемішати до однорідності.
- Залити помідори готовим маринадом, закрити контейнер кришкою та обережно струсити, щоб заправка рівномірно розподілилася.
- Поставити закуску в холодильник мінімум на 3 години, за цей час ще раз перемішати або струсити контейнер.
- Подавати охолоджені мариновані помідори як самостійну закуску або доповнення до основних страв.
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