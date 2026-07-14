Маринованные помидоры с луком: быстрая закуска с ароматной заправкой

Очень вкусная закуска из помидоров: весь секрет в маринаде
В сезон свежих овощей хочется готовить простые блюда, которые раскрывают натуральный вкус продуктов. Эти маринованные помидоры с луком как раз такие — сочные, пикантные и невероятно ароматные благодаря особой заправке. Закуска готовится за несколько минут, а после охлаждения становится ещё вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2–4 шт.;
- лук репчатый — 1–2 шт.
Для маринада:
- растительное масло — 100 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л. (или сахар);
- сок лимона — 1,5 ч. л. (или уксус 5%);
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — по вкусу;
- красный перец в хлопьях — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать помидоры кружочками, а лук — тонкими кольцами.
- Выложить овощи слоями в контейнер: помидоры, лук, снова помидоры.
- Для маринада смешать растительное масло, соль, мёд, лимонный сок или уксус, горчицу, измельчённый чеснок и специи. Хорошо перемешать до однородности.
- Залить помидоры готовым маринадом, закрыть контейнер крышкой и осторожно встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась.
- Поставить закуску в холодильник минимум на 3 часа, за это время ещё раз перемешать или встряхнуть контейнер.
- Подавать охлажденные маринованные помидоры как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.
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