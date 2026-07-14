Маринованные помидоры с луком: быстрая закуска с ароматной заправкой

Закуска из помидоров. Фото: кадр из видео

В сезон свежих овощей хочется готовить простые блюда, которые раскрывают натуральный вкус продуктов. Эти маринованные помидоры с луком как раз такие — сочные, пикантные и невероятно ароматные благодаря особой заправке. Закуска готовится за несколько минут, а после охлаждения становится ещё вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2–4 шт.;

лук репчатый — 1–2 шт.

Для маринада:

растительное масло — 100 мл.;

соль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л. (или сахар);

сок лимона — 1,5 ч. л. (или уксус 5%);

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — по вкусу;

красный перец в хлопьях — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Помидоры и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Нарезать помидоры кружочками, а лук — тонкими кольцами. Выложить овощи слоями в контейнер: помидоры, лук, снова помидоры. Для маринада смешать растительное масло, соль, мёд, лимонный сок или уксус, горчицу, измельчённый чеснок и специи. Хорошо перемешать до однородности. Залить помидоры готовым маринадом, закрыть контейнер крышкой и осторожно встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась. Поставить закуску в холодильник минимум на 3 часа, за это время ещё раз перемешать или встряхнуть контейнер. Подавать охлажденные маринованные помидоры как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.

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