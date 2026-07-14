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Главная Вкус Очень вкусная закуска из помидоров: весь секрет в маринаде

Очень вкусная закуска из помидоров: весь секрет в маринаде

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 13:24
Маринованные помидоры с луком: быстрая закуска с ароматной заправкой
Закуска из помидоров. Фото: кадр из видео

В сезон свежих овощей хочется готовить простые блюда, которые раскрывают натуральный вкус продуктов. Эти маринованные помидоры с луком как раз такие — сочные, пикантные и невероятно ароматные благодаря особой заправке. Закуска готовится за несколько минут, а после охлаждения становится ещё вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2–4 шт.;
  • лук репчатый — 1–2 шт.

Для маринада:

  • растительное масло — 100 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л. (или сахар);
  • сок лимона — 1,5 ч. л. (или уксус 5%);
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — по вкусу;
  • красный перец в хлопьях — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.
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Помидоры и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры кружочками, а лук — тонкими кольцами.
  2. Выложить овощи слоями в контейнер: помидоры, лук, снова помидоры.
  3. Для маринада смешать растительное масло, соль, мёд, лимонный сок или уксус, горчицу, измельчённый чеснок и специи. Хорошо перемешать до однородности.
  4. Залить помидоры готовым маринадом, закрыть контейнер крышкой и осторожно встряхнуть, чтобы заправка равномерно распределилась.
  5. Поставить закуску в холодильник минимум на 3 часа, за это время ещё раз перемешать или встряхнуть контейнер.
  6. Подавать охлажденные маринованные помидоры как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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