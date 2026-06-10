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Головна Смак Картопля "Карбонара": рецепт смачного гарніра на вечерю

Картопля "Карбонара": рецепт смачного гарніра на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 21:04
Картопля Карбонара: рецепт смачного гарніра на вечерю
Картопля "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua

Звичайна картопля може заграти зовсім новими смаками, якщо приготувати її за мотивами знаменитої карбонари. Вершковий соус, плавлений сир і шматочки бекону створюють неймовірно апетитне поєднання. Такий гарнір легко стане головною стравою на столі та точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • бекон або шинка — 70 г;
  • вершки — 200 мл;
  • плавлений сир — 100 г;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • кріп — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт молодої картоплі
Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити майже до готовності.
  2. Бекон або шинку обсмажити на сковорідці до легкої рум’яності.
  3. Додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості. Додати часник і італійські трави.
  4. Додати вершки, додати плавлений сир і готувати, помішуючи, до утворення однорідного соусу. Приправити сіллю та чорним перцем.
  5. Перекласти картоплю до соусу, обережно перемішати.
  6. За бажанням викласти у форму та запікати 10–15 хвилин при 180 ºС.
  7. Перед подачею посипати свіжим кропом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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