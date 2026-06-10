Картопля "Карбонара": рецепт смачного гарніра на вечерю
Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 21:04
Картопля "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua
Звичайна картопля може заграти зовсім новими смаками, якщо приготувати її за мотивами знаменитої карбонари. Вершковий соус, плавлений сир і шматочки бекону створюють неймовірно апетитне поєднання. Такий гарнір легко стане головною стравою на столі та точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- бекон або шинка — 70 г;
- вершки — 200 мл;
- плавлений сир — 100 г;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- часник — 2–3 зубчики;
- кріп — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити майже до готовності.
- Бекон або шинку обсмажити на сковорідці до легкої рум’яності.
- Додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості. Додати часник і італійські трави.
- Додати вершки, додати плавлений сир і готувати, помішуючи, до утворення однорідного соусу. Приправити сіллю та чорним перцем.
- Перекласти картоплю до соусу, обережно перемішати.
- За бажанням викласти у форму та запікати 10–15 хвилин при 180 ºС.
- Перед подачею посипати свіжим кропом.
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