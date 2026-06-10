Картопля "Карбонара": рецепт смачного гарніра на вечерю

Картопля "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua

Звичайна картопля може заграти зовсім новими смаками, якщо приготувати її за мотивами знаменитої карбонари. Вершковий соус, плавлений сир і шматочки бекону створюють неймовірно апетитне поєднання. Такий гарнір легко стане головною стравою на столі та точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

бекон або шинка — 70 г;

вершки — 200 мл;

плавлений сир — 100 г;

італійські трави — 1 ч. л.;

часник — 2–3 зубчики;

кріп — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити майже до готовності. Бекон або шинку обсмажити на сковорідці до легкої рум’яності. Додати подрібнену цибулю та готувати до м’якості. Додати часник і італійські трави. Додати вершки, додати плавлений сир і готувати, помішуючи, до утворення однорідного соусу. Приправити сіллю та чорним перцем. Перекласти картоплю до соусу, обережно перемішати. За бажанням викласти у форму та запікати 10–15 хвилин при 180 ºС. Перед подачею посипати свіжим кропом.

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