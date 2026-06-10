Картофель Карбонара: рецепт вкусного гарнира к ужину

Картофель "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua

Обычный картофель может раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если приготовить его по мотивам знаменитой карбонары. Сливочный соус, плавленый сыр и кусочки бекона создают невероятно аппетитное сочетание. Такой гарнир легко станет главным блюдом на столе и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт.;

бекон или ветчина — 70 г;

сливки — 200 мл;

плавленый сыр — 100 г;

итальянские травы — 1 ч. л.;

чеснок — 2–3 зубчика;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить почти до готовности. Бекон или ветчину обжарить на сковороде до легкой румяности. Добавить измельченный лук и готовить до мягкости. Добавить чеснок и итальянские травы. Добавить сливки, плавленый сыр и готовить, помешивая, до образования однородного соуса. Приправить солью и черным перцем. Переложить картофель в соус, осторожно перемешать. По желанию выложить в форму и запекать 10–15 минут при 180 ºС. Перед подачей посыпать свежим укропом.

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