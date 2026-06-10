Картофель Карбонара: рецепт вкусного гарнира к ужину

Картофель "Карбонара": рецепт вкусного гарнира на ужин
Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:04
Картофель "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua
Обычный картофель может раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если приготовить его по мотивам знаменитой карбонары. Сливочный соус, плавленый сыр и кусочки бекона создают невероятно аппетитное сочетание. Такой гарнир легко станет главным блюдом на столе и точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- бекон или ветчина — 70 г;
- сливки — 200 мл;
- плавленый сыр — 100 г;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить почти до готовности.
- Бекон или ветчину обжарить на сковороде до легкой румяности.
- Добавить измельченный лук и готовить до мягкости. Добавить чеснок и итальянские травы.
- Добавить сливки, плавленый сыр и готовить, помешивая, до образования однородного соуса. Приправить солью и черным перцем.
- Переложить картофель в соус, осторожно перемешать.
- По желанию выложить в форму и запекать 10–15 минут при 180 ºС.
- Перед подачей посыпать свежим укропом.
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