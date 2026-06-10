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Главная Вкус Картофель "Карбонара": рецепт вкусного гарнира на ужин

Картофель "Карбонара": рецепт вкусного гарнира на ужин

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:04
Картофель Карбонара: рецепт вкусного гарнира к ужину
Картофель "Карбонара". Фото: smachnenke.com.ua

Обычный картофель может раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если приготовить его по мотивам знаменитой карбонары. Сливочный соус, плавленый сыр и кусочки бекона создают невероятно аппетитное сочетание. Такой гарнир легко станет главным блюдом на столе и точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • бекон или ветчина — 70 г;
  • сливки — 200 мл;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
рецепт молодої картоплі
Приготовление соуса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить почти до готовности.
  2. Бекон или ветчину обжарить на сковороде до легкой румяности.
  3. Добавить измельченный лук и готовить до мягкости. Добавить чеснок и итальянские травы.
  4. Добавить сливки, плавленый сыр и готовить, помешивая, до образования однородного соуса. Приправить солью и черным перцем.
  5. Переложить картофель в соус, осторожно перемешать.
  6. По желанию выложить в форму и запекать 10–15 минут при 180 ºС.
  7. Перед подачей посыпать свежим укропом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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