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Головна Смак Картопляні коржики на сніданок: готуються дуже швидко на сковороді

Картопляні коржики на сніданок: готуються дуже швидко на сковороді

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 05:04
Картопляні коржики на сковороді: швидкий сніданок із простих продуктів
Картопляні коржики. Фото: кадр з відео.

Картопляні коржики — чудова ідея для швидкого сніданку, коли хочеться чогось простого, ситного й домашнього. Вони виходять м'якими всередині, з рум'яною скоринкою зовні та чудово смакують зі сметаною, свіжими овочами або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт. (приблизно 550 г);
  • зелена або ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • петрушка або кріп — до смаку;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 5–6 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л. або до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • вершкове масло — для смаження.
рецепт картопляних коржиків на сковороді
Картопляний коржик. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити та натерти на великій тертці.
  2. Додати дрібно нарізану цибулю, зелень, яйце, сіль і чорний перець.
  3. Поступово додати борошно та перемішати до отримання густої однорідної маси. 
  4. Замісити тісто, розподілити на кульки та розкатати коржики. 
  5. На розігрітій сковороді розтопити трохи вершкового масла.
  6. Обсмажувати на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності.
  7. Подавати гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або свіжою зеленню.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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