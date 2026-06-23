Картопляний салат замість гарніру: знадобится 5 маринованих огірків

Картопляний салат. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Звичайна відварена картопля може перетворитися на повноцінну та дуже смачну страву. Достатньо додати кілька маринованих огірків, хрусткий бекон і ароматну гірчичну заправку. Такий салат виходить ситним, соковитим і чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

цукор — 0,5 ч. л.;

бекон — 100–150 г;

картопля відварена — 500 г;

мариновані огірки — 4–5 шт.;

кріп — за смаком;

гірчиця зерниста — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Огірки та бекон. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю тонко нарізати, додати яблучний оцет, сіль і цукор, перемішати та залишити на кілька хвилин для маринування. Бекон нарізати шматочками та обсмажити до рум'яної скоринки. Відварену картоплю нарізати середніми кубиками, мариновані огірки — невеликими шматочками. Кріп дрібно подрібнити. У великій мисці з'єднати картоплю, огірки, бекон, цибулю та зелень. Окремо змішати зернисту гірчицю з олією. Додати заправку до салату та обережно перемішати. Подавати одразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для більш насиченого смаку.

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