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Головна Смак Новий салат "Кума": у 100 раз смачніший за "Цезар"

Новий салат "Кума": у 100 раз смачніший за "Цезар"

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 14:04
Салат з куркою та оливками: простий рецепт ситної страви для швидкої вечері
Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з куркою та оливками готується за лічені хвилини, але за смаком легко конкурує з ресторанними стравами. Ніжна текстура, насичений білковий склад і прості інгредієнти роблять його універсальним варіантом як для вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе варене — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • яйця варені — 4–5 шт.;
  • оливки без кісточок — 60 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт салата з куркою
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати відварене куряче філе невеликими шматочками та перекласти у глибоку миску. 
  2. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати.
  3. Яйця нарізати кубиками середнього розміру та додати до салату.
  4. Оливки розрізати навпіл і також додати до основи.
  5. Заправити майонезом, додати сіль і чорний перець за смаком, ретельно перемішати до однорідності.

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салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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