Салат з куркою та оливками: простий рецепт ситної страви для швидкої вечері

Новий салат "Кума": у 100 раз смачніший за "Цезар"
Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 14:04
Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат з куркою та оливками готується за лічені хвилини, але за смаком легко конкурує з ресторанними стравами. Ніжна текстура, насичений білковий склад і прості інгредієнти роблять його універсальним варіантом як для вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе варене — 2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- яйця варені — 4–5 шт.;
- оливки без кісточок — 60 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати відварене куряче філе невеликими шматочками та перекласти у глибоку миску.
- Додати дрібно нарізану зелену цибулю та перемішати.
- Яйця нарізати кубиками середнього розміру та додати до салату.
- Оливки розрізати навпіл і також додати до основи.
- Заправити майонезом, додати сіль і чорний перець за смаком, ретельно перемішати до однорідності.
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