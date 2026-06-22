Салат с курицей и оливками: простой рецепт сытного блюда для быстрого ужина

Новый салат "Кума": в 100 раз вкуснее "Цезаря"
Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:04
Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат с курицей и оливками готовится за считанные минуты, но по вкусу легко соперничает с ресторанными блюдами. Нежная текстура, насыщенный белковый состав и простые ингредиенты делают его универсальным вариантом как для ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёное куриное филе — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца вареные — 4–5 шт.;
- оливки без косточек — 60 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать отварное куриное филе небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать.
- Яйца нарезать кубиками среднего размера и добавить в салат.
- Оливки разрезать пополам и также добавить в салат.
- Заправить майонезом, добавить соль и черный перец по вкусу, тщательно перемешать до однородности.
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