Невероятно вкусный салат на ужин: понадобятся капуста, яйца и ветчина
Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 21:04
Салат с капустой. Фото: кадр из видео
Когда хочется быстрого, но вкусного ужина, этот салат становится настоящей находкой. Минимум ингредиентов, никаких сложных шагов и при этом насыщенный, нежный вкус, который понравится всем.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 200 г
- ветчина — 150 г
- яйца — 3 шт.
- консервированная кукуруза — 100 г
- зеленый горошек консервированный — 100 г
- майонез — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.
- Ветчину нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте.
- Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в миску.
- Добавить кукурузу и зеленый горошек, после чего всё перемешать.
- Заправить салат майонезом и тщательно перемешать до однородности.
- Перед подачей немного охладить салат, чтобы вкусы лучше соединились.
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