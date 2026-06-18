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Главная Вкус Невероятно вкусный салат на ужин: понадобятся капуста, яйца и ветчина

Невероятно вкусный салат на ужин: понадобятся капуста, яйца и ветчина

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 21:04
Невероятно вкусный салат на ужин: понадобятся капуста, яйца и ветчина
Салат с капустой. Фото: кадр из видео

Когда хочется быстрого, но вкусного ужина, этот салат становится настоящей находкой. Минимум ингредиентов, никаких сложных шагов и при этом насыщенный, нежный вкус, который понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 200 г
  • ветчина — 150 г
  • яйца — 3 шт.
  • консервированная кукуруза — 100 г
  • зеленый горошек консервированный — 100 г
  • майонез — 2–3 ст. л.
рецепт салату з шинкою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.
  2. Ветчину нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте.
  3. Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в миску.
  4. Добавить кукурузу и зеленый горошек, после чего всё перемешать.
  5. Заправить салат майонезом и тщательно перемешать до однородности.
  6. Перед подачей немного охладить салат, чтобы вкусы лучше соединились.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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