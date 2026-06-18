Невероятно вкусный салат на ужин: понадобятся капуста, яйца и ветчина

Салат с капустой. Фото: кадр из видео

Когда хочется быстрого, но вкусного ужина, этот салат становится настоящей находкой. Минимум ингредиентов, никаких сложных шагов и при этом насыщенный, нежный вкус, который понравится всем.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 200 г

ветчина — 150 г

яйца — 3 шт.

консервированная кукуруза — 100 г

зеленый горошек консервированный — 100 г

майонез — 2–3 ст. л.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Ветчину нарезать небольшими кусочками и добавить к капусте. Вареные яйца нарезать кубиками и добавить в миску. Добавить кукурузу и зеленый горошек, после чего всё перемешать. Заправить салат майонезом и тщательно перемешать до однородности. Перед подачей немного охладить салат, чтобы вкусы лучше соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".