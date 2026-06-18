Неймовірно смачний салат на вечерю: знадобиться капуста, яйця та шинка

Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Коли хочеться швидкої, але смачної вечері, цей салат стає справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, жодних складних кроків і при цьому насичений, ніжний смак, який сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 200 г

шинка — 150 г

яйця — 3 шт.

кукурудза консервована — 100 г

зелений горошок консервований — 100 г

майонез — 2–3 ст. л.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та трохи розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік. Шинку нарізати невеликими шматочками та додати до капусти. Варені яйця нарізати кубиками та додати в миску. Додати кукурудзу і зелений горошок, після чого все перемішати. Заправити салат майонезом і ретельно перемішати до однорідності. Перед подачею трохи охолодити салат, щоб смаки краще поєдналися.

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