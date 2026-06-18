Неймовірно смачний салат на вечерю: знадобиться капуста, яйця та шинка
Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 21:04
Салат з капустою. Фото: кадр з відео
Коли хочеться швидкої, але смачної вечері, цей салат стає справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, жодних складних кроків і при цьому насичений, ніжний смак, який сподобається всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 200 г
- шинка — 150 г
- яйця — 3 шт.
- кукурудза консервована — 100 г
- зелений горошок консервований — 100 г
- майонез — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та трохи розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік.
- Шинку нарізати невеликими шматочками та додати до капусти.
- Варені яйця нарізати кубиками та додати в миску.
- Додати кукурудзу і зелений горошок, після чого все перемішати.
- Заправити салат майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
- Перед подачею трохи охолодити салат, щоб смаки краще поєдналися.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама