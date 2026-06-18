Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Неймовірно смачний салат на вечерю: знадобиться капуста, яйця та шинка

Неймовірно смачний салат на вечерю: знадобиться капуста, яйця та шинка

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 21:04
Неймовірно смачний салат на вечерю: знадобиться капуста, яйця та шинка
Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Коли хочеться швидкої, але смачної вечері, цей салат стає справжньою знахідкою. Мінімум інгредієнтів, жодних складних кроків і при цьому насичений, ніжний смак, який сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • капуста — 200 г
  • шинка — 150 г
  • яйця — 3 шт.
  • кукурудза консервована — 100 г
  • зелений горошок консервований — 100 г
  • майонез — 2–3 ст. л.
рецепт салату з шинкою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування 

  1. Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити та трохи розім’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік.
  2. Шинку нарізати невеликими шматочками та додати до капусти.
  3. Варені яйця нарізати кубиками та додати в миску.
  4. Додати кукурудзу і зелений горошок, після чого все перемішати.
  5. Заправити салат майонезом і ретельно перемішати до однорідності.
  6. Перед подачею трохи охолодити салат, щоб смаки краще поєдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

шинка салат рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації