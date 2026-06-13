Салат на літо з кабачками та горіхами: смачно та корисно

Салат з кабачками. Фото: кадр з відео

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Цей салат із кабачками та горіхами — саме такий випадок. Він легкий, ароматний і водночас поживний, а теплі овочі чудово поєднуються з хрусткими горіхами та свіжою зеленню. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось швидкого, корисного і справді смачного.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки молоді — 400 г;

зелень (кріп, петрушка) — щедрий пучок;

волоські горіхи — жменя;

часник — 2 зубчики;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — 1–2 ст. л.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки нарізати невеликими шматочками та злегка обсмажити на сковороді до м’якості та легкої золотистості. Горіхи підсушити на сухій пательні, подрібнити та змішати з рубаною зеленню. Додати часник, сіль і перець. До ароматної суміші додати теплі кабачки та обережно перемішати. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".