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Головна Смак Салат на літо з кабачками та горіхами: смачно та корисно

Салат на літо з кабачками та горіхами: смачно та корисно

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 12:04
Салат на літо з кабачками та горіхами: смачно та корисно
Салат з кабачками. Фото: кадр з відео

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Цей салат із кабачками та горіхами — саме такий випадок. Він легкий, ароматний і водночас поживний, а теплі овочі чудово поєднуються з хрусткими горіхами та свіжою зеленню. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось швидкого, корисного і справді смачного.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки молоді — 400 г;
  • зелень (кріп, петрушка) — щедрий пучок;
  • волоські горіхи — жменя;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — 1–2 ст. л.
рецепт салату з кабачками
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати невеликими шматочками та злегка обсмажити на сковороді до м’якості та легкої золотистості.
  2. Горіхи підсушити на сухій пательні, подрібнити та змішати з рубаною зеленню. Додати часник, сіль і перець.
  3. До ароматної суміші додати теплі кабачки та обережно перемішати.
  4. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

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салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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