Салат на літо з кабачками та горіхами: смачно та корисно
Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 12:04
Салат з кабачками. Фото: кадр з відео
Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших продуктів. Цей салат із кабачками та горіхами — саме такий випадок. Він легкий, ароматний і водночас поживний, а теплі овочі чудово поєднуються з хрусткими горіхами та свіжою зеленню. Ідеальний варіант для літа, коли хочеться чогось швидкого, корисного і справді смачного.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки молоді — 400 г;
- зелень (кріп, петрушка) — щедрий пучок;
- волоські горіхи — жменя;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати невеликими шматочками та злегка обсмажити на сковороді до м’якості та легкої золотистості.
- Горіхи підсушити на сухій пательні, подрібнити та змішати з рубаною зеленню. Додати часник, сіль і перець.
- До ароматної суміші додати теплі кабачки та обережно перемішати.
- Дати салату трохи настоятися перед подачею.
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