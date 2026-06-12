Салат з кабачками зі сметаною: рецепт з простих продуктів
Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:44
Салат з кабачками. Фото: кадр з відео
Коли хочеться чогось свіжого, легкого та смачного, варто приготувати цей салат із кабачками. У його складі лише кілька доступних інгредієнтів, які чудово поєднуються між собою. Ніжна сметанна заправка з часником і зернистою гірчицею додає страві особливого смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до м'яса, риби або картоплі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1–2 шт.;
- сметана — 120–150 г;
- помідори — 2 шт.;
- кріп — за смаком;
- часник — 1–2 зубчики;
- зерниста гірчиця — за смаком;
- сіль і спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати тонкими кружальцями або півкружальцями.
- Помідори нарізати невеликими шматочками, кріп подрібнити.
- Для заправки змішати сметану, зернисту гірчицю, подрібнений часник, сіль і спеції.
- З’єднати овочі із зеленню, додати заправку та акуратно перемішати.
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