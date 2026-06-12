Салат з кабачками зі сметаною: рецепт з простих продуктів

Салат з кабачками. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось свіжого, легкого та смачного, варто приготувати цей салат із кабачками. У його складі лише кілька доступних інгредієнтів, які чудово поєднуються між собою. Ніжна сметанна заправка з часником і зернистою гірчицею додає страві особливого смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до м'яса, риби або картоплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 1–2 шт.;

сметана — 120–150 г;

помідори — 2 шт.;

кріп — за смаком;

часник — 1–2 зубчики;

зерниста гірчиця — за смаком;

сіль і спеції — за смаком.

Кабачки та помідори. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачки нарізати тонкими кружальцями або півкружальцями. Помідори нарізати невеликими шматочками, кріп подрібнити. Для заправки змішати сметану, зернисту гірчицю, подрібнений часник, сіль і спеції. З’єднати овочі із зеленню, додати заправку та акуратно перемішати.

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