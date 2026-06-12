Салат с кабачками и сметаной: рецепт из простых продуктов
Когда хочется чего-то свежего, легкого и вкусного, стоит приготовить этот салат с кабачками. В его составе всего несколько доступных ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Нежная сметанная заправка с чесноком и зернистой горчицей придает блюду особый вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к мясу, рыбе или картофелю.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 1–2 шт.;
- сметана — 120–150 г;
- помидоры — 2 шт.;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- зернистая горчица — по вкусу;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать тонкими кружочками или полукружочками.
- Помидоры нарезать небольшими кусочками, укроп измельчить.
- Для заправки смешать сметану, зернистую горчицу, измельченный чеснок, соль и специи.
- Смешать овощи с зеленью, добавить заправку и аккуратно перемешать.
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