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Главная Вкус Салат с кабачками и сметаной: рецепт из простых продуктов

Салат с кабачками и сметаной: рецепт из простых продуктов

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:44
Салат с кабачками и сметаной: рецепт из простых продуктов
Салат с кабачками. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то свежего, легкого и вкусного, стоит приготовить этот салат с кабачками. В его составе всего несколько доступных ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Нежная сметанная заправка с чесноком и зернистой горчицей придает блюду особый вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к мясу, рыбе или картофелю.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 1–2 шт.;
  • сметана — 120–150 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • зернистая горчица — по вкусу;
  • соль и специи — по вкусу.
рецепт салату з кабачками
Кабачки и помидоры. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать тонкими кружочками или полукружочками.
  2. Помидоры нарезать небольшими кусочками, укроп измельчить.
  3. Для заправки смешать сметану, зернистую горчицу, измельченный чеснок, соль и специи.
  4. Смешать овощи с зеленью, добавить заправку и аккуратно перемешать.

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салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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