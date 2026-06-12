Салат с кабачками и сметаной: рецепт из простых продуктов

Салат с кабачками. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то свежего, легкого и вкусного, стоит приготовить этот салат с кабачками. В его составе всего несколько доступных ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Нежная сметанная заправка с чесноком и зернистой горчицей придает блюду особый вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к мясу, рыбе или картофелю.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 1–2 шт.;

сметана — 120–150 г;

помидоры — 2 шт.;

укроп — по вкусу;

чеснок — 1–2 зубчика;

зернистая горчица — по вкусу;

соль и специи — по вкусу.

Кабачки и помидоры. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки нарезать тонкими кружочками или полукружочками. Помидоры нарезать небольшими кусочками, укроп измельчить. Для заправки смешать сметану, зернистую горчицу, измельченный чеснок, соль и специи. Смешать овощи с зеленью, добавить заправку и аккуратно перемешать.

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