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Главная Вкус Давно забытый, но очень вкусный салат: рецепт без майонеза

Давно забытый, но очень вкусный салат: рецепт без майонеза

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 12:14
Давно забытый, но очень вкусный салат: рецепт без майонеза
Салат без майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда самыми вкусными оказываются именно те рецепты, о которых давно забыли. Этот салат готовится из доступных продуктов, не содержит майонеза и отличается очень сбалансированным вкусом. Нежное куриное филе, маринованные огурцы и ароматная заправка делают его сытным и в то же время легким. Такое блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • маринованные огурцы — 250–300 г;
  • вареное куриное филе — 400 г;
  • морковь вареная — 3 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • укроп — 1 пучок.

Для соуса:

  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • варёные желтки — 4 шт.
рецепт салату без майонезу
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Маринованные огурцы, куриное филе, вареную морковь и яичные белки нарезать небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
  2. Для соуса вареные желтки размять вилкой с солью.
  3. Добавить оливковое масло, сметану, горчицу и измельченный укроп. Перемешать до однородности.
  4. Заправить салат соусом и хорошо перемешать перед подачей.

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салат рецепт без майонеза
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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