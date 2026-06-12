Давно забытый, но очень вкусный салат: рецепт без майонеза
Иногда самыми вкусными оказываются именно те рецепты, о которых давно забыли. Этот салат готовится из доступных продуктов, не содержит майонеза и отличается очень сбалансированным вкусом. Нежное куриное филе, маринованные огурцы и ароматная заправка делают его сытным и в то же время легким. Такое блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- маринованные огурцы — 250–300 г;
- вареное куриное филе — 400 г;
- морковь вареная — 3 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- укроп — 1 пучок.
Для соуса:
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- варёные желтки — 4 шт.
Способ приготовления
- Маринованные огурцы, куриное филе, вареную морковь и яичные белки нарезать небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
- Для соуса вареные желтки размять вилкой с солью.
- Добавить оливковое масло, сметану, горчицу и измельченный укроп. Перемешать до однородности.
- Заправить салат соусом и хорошо перемешать перед подачей.
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