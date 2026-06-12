Давно забытый, но очень вкусный салат: рецепт без майонеза

Салат без майонеза. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда самыми вкусными оказываются именно те рецепты, о которых давно забыли. Этот салат готовится из доступных продуктов, не содержит майонеза и отличается очень сбалансированным вкусом. Нежное куриное филе, маринованные огурцы и ароматная заправка делают его сытным и в то же время легким. Такое блюдо прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

маринованные огурцы — 250–300 г;

вареное куриное филе — 400 г;

морковь вареная — 3 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

укроп — 1 пучок.

Для соуса:

оливковое масло — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

варёные желтки — 4 шт.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Маринованные огурцы, куриное филе, вареную морковь и яичные белки нарезать небольшими кусочками и переложить в глубокую миску. Для соуса вареные желтки размять вилкой с солью. Добавить оливковое масло, сметану, горчицу и измельченный укроп. Перемешать до однородности. Заправить салат соусом и хорошо перемешать перед подачей.

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