Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Давно забутий, але дуже смачний салат: рецепт без майонезу

Давно забутий, але дуже смачний салат: рецепт без майонезу

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 12:14
Давно забутий, але дуже смачний салат: рецепт без майонезу
Салат без майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді найсмачнішими виявляються саме ті рецепти, про які давно забули. Цей салат готується з доступних продуктів, не містить майонезу та має дуже збалансований смак. Ніжне куряче філе, мариновані огірки та ароматна заправка роблять його ситним і водночас легким. Така страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • мариновані огірки — 250–300 г;
  • куряче філе варене — 400 г;
  • морква варена — 3 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • кріп — 1 пучок.

Для соусу:

  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • варені жовтки — 4 шт.
рецепт салату без майонезу
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Мариновані огірки, куряче філе, варену моркву та яєчні білки нарізати невеликими шматочками й перекласти у глибоку миску.
  2. Для соусу варені жовтки розім’яти виделкою із сіллю.
  3. Додати оливкову олію, сметану, гірчицю та подрібнений кріп. Перемішати до однорідності.
  4. Заправити салат соусом і добре перемішати перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт без майонезу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації