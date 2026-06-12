Давно забутий, але дуже смачний салат: рецепт без майонезу

Салат без майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді найсмачнішими виявляються саме ті рецепти, про які давно забули. Цей салат готується з доступних продуктів, не містить майонезу та має дуже збалансований смак. Ніжне куряче філе, мариновані огірки та ароматна заправка роблять його ситним і водночас легким. Така страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мариновані огірки — 250–300 г;

куряче філе варене — 400 г;

морква варена — 3 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

кріп — 1 пучок.

Для соусу:

оливкова олія — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

варені жовтки — 4 шт.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Мариновані огірки, куряче філе, варену моркву та яєчні білки нарізати невеликими шматочками й перекласти у глибоку миску. Для соусу варені жовтки розім’яти виделкою із сіллю. Додати оливкову олію, сметану, гірчицю та подрібнений кріп. Перемішати до однорідності. Заправити салат соусом і добре перемішати перед подачею.

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