Давно забутий, але дуже смачний салат: рецепт без майонезу
Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 12:14
Салат без майонезу. Фото: gospodynka.com.ua
Іноді найсмачнішими виявляються саме ті рецепти, про які давно забули. Цей салат готується з доступних продуктів, не містить майонезу та має дуже збалансований смак. Ніжне куряче філе, мариновані огірки та ароматна заправка роблять його ситним і водночас легким. Така страва чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- мариновані огірки — 250–300 г;
- куряче філе варене — 400 г;
- морква варена — 3 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- кріп — 1 пучок.
Для соусу:
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- варені жовтки — 4 шт.
Спосіб приготування
- Мариновані огірки, куряче філе, варену моркву та яєчні білки нарізати невеликими шматочками й перекласти у глибоку миску.
- Для соусу варені жовтки розім’яти виделкою із сіллю.
- Додати оливкову олію, сметану, гірчицю та подрібнений кріп. Перемішати до однорідності.
- Заправити салат соусом і добре перемішати перед подачею.
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