Салат з крабовими паличками "Дамський": новий рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо набридли звичні салати з крабовими паличками, спробуйте цей варіант. Поєднання ніжного кисломолочного сиру, соковитих помідорів і ароматного часникового соусу робить страву легкою, свіжою та дуже смачною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

сир кисломолочний — 350 г;

кріп — за смаком;

помідор — 1–2 шт.

Для соусу:

майонез — 3 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати соломкою та викласти першим шаром. Для соусу змішати майонез, подрібнений часник і сіль. Змастити шар крабових паличок. Далі викласти кисломолочний сир, рівномірно розподілити соус і посипати подрібненим кропом. Помідори нарізати дрібними кубиками та викласти зверху. Перед подачею дати салату кілька хвилин настоятися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".