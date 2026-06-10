Салат з крабовими паличками "Дамський": новий рецепт
Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 12:44
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо набридли звичні салати з крабовими паличками, спробуйте цей варіант. Поєднання ніжного кисломолочного сиру, соковитих помідорів і ароматного часникового соусу робить страву легкою, свіжою та дуже смачною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- сир кисломолочний — 350 г;
- кріп — за смаком;
- помідор — 1–2 шт.
Для соусу:
- майонез — 3 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати соломкою та викласти першим шаром.
- Для соусу змішати майонез, подрібнений часник і сіль. Змастити шар крабових паличок.
- Далі викласти кисломолочний сир, рівномірно розподілити соус і посипати подрібненим кропом.
- Помідори нарізати дрібними кубиками та викласти зверху. Перед подачею дати салату кілька хвилин настоятися.
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