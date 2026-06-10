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Головна Смак Салат з крабовими паличками "Дамський": новий рецепт

Салат з крабовими паличками "Дамський": новий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 12:44
Салат з крабовими паличками Дамський: новий рецепт
Салат з крабовими паличками. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо набридли звичні салати з крабовими паличками, спробуйте цей варіант. Поєднання ніжного кисломолочного сиру, соковитих помідорів і ароматного часникового соусу робить страву легкою, свіжою та дуже смачною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • сир кисломолочний — 350 г;
  • кріп — за смаком;
  • помідор — 1–2 шт.

Для соусу:

  • майонез — 3 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати соломкою та викласти першим шаром.
  2. Для соусу змішати майонез, подрібнений часник і сіль. Змастити шар крабових паличок.
  3. Далі викласти кисломолочний сир, рівномірно розподілити соус і посипати подрібненим кропом.
  4. Помідори нарізати дрібними кубиками та викласти зверху. Перед подачею дати салату кілька хвилин настоятися.

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салат рецепт крабові палички
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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