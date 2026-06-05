Салат з куркою та овочами: такий рецепт замінить вечерю

Салат з куркою та овочами. Фото: кадр з відео

Коли хочеться легкої, але ситної вечері без зайвих калорій, цей салат стає ідеальним вибором. Соковита курка, хрусткі овочі та збалансована заправка створюють гармонійний смак, який не набридає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 200–250 г;

морква — 1–2 шт. (120–150 г);

огірок — 2 шт. (150–200 г).

Для маринаду:

суміш перців — ½ ч. л.;

паприка — 1 ч. л. (без гірки);

сіль — за смаком.

Для заправки:

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олія — 2–3 ст. л. (20–25 мл.);

лимонний сік — 1 ст. л. (10 мл.);

мед — 1 ч. л. (без гірки);

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Куряче філе приправити спеціями, обсмажити або запекти до готовності та нарізати смужками чи кубиками. Моркву та огірки нарізати тонкою соломкою або натерти на тертці для корейських салатів. Для заправки змішати олію, лимонний сік, мед, гірчицю, сіль і перець до однорідності. У мисці з’єднати курку та овочі, додати заправку і добре перемішати.

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