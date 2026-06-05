Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з куркою та овочами: такий рецепт замінить вечерю

Салат з куркою та овочами: такий рецепт замінить вечерю

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 13:44
Салат з куркою та овочами: такий рецепт замінить вечерю
Салат з куркою та овочами. Фото: кадр з відео

Коли хочеться легкої, але ситної вечері без зайвих калорій, цей салат стає ідеальним вибором. Соковита курка, хрусткі овочі та збалансована заправка створюють гармонійний смак, який не набридає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 200–250 г;
  • морква — 1–2 шт. (120–150 г);
  • огірок — 2 шт. (150–200 г).

Для маринаду:

  • суміш перців — ½ ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л. (без гірки);
  • сіль — за смаком.

Для заправки:

Читайте також:
  • олія — 2–3 ст. л. (20–25 мл.);
  • лимонний сік — 1 ст. л. (10 мл.);
  • мед — 1 ч. л. (без гірки);
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт салату з куркою
Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Куряче філе приправити спеціями, обсмажити або запекти до готовності та нарізати смужками чи кубиками.
  2. Моркву та огірки нарізати тонкою соломкою або натерти на тертці для корейських салатів.
  3. Для заправки змішати олію, лимонний сік, мед, гірчицю, сіль і перець до однорідності.
  4. У мисці з’єднати курку та овочі, додати заправку і добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації