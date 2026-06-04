Салат "Марічка": знадобиться 150 г копченої ковбаси та 3 яйця

Салат "Марічка". Фото: gospodynka.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне з простих продуктів, цей салат стане справжньою знахідкою. Поєднання копченої ковбаси, яєць і хрустких сухариків робить його особливо апетитним. Страва виходить ситною, яскравою на смак і ідеально підходить як для буденного столу, так і для несподіваних гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

копчена ковбаса — 100–150 г;

солоні огірки — 2–3 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

сухарики — за смаком;

майонез — за смаком;

сіль — дрібка.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Копчену ковбасу нарізати соломкою та перекласти у миску. Солоні огірки також нарізати смужками. Варені яйця охолодити, очистити й нарізати аналогічно. Додати до інших інгредієнтів консервовану кукурудзу. Перед подачею додати сухарики, додати сіль і майонез, після чого добре перемішати. Сухарики краще додавати в останній момент, щоб вони залишилися хрусткими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".