Салат "Марічка": знадобиться 150 г копченої ковбаси та 3 яйця
Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 12:44
Салат "Марічка". Фото: gospodynka.com.ua
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне з простих продуктів, цей салат стане справжньою знахідкою. Поєднання копченої ковбаси, яєць і хрустких сухариків робить його особливо апетитним. Страва виходить ситною, яскравою на смак і ідеально підходить як для буденного столу, так і для несподіваних гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- копчена ковбаса — 100–150 г;
- солоні огірки — 2–3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- сухарики — за смаком;
- майонез — за смаком;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Копчену ковбасу нарізати соломкою та перекласти у миску. Солоні огірки також нарізати смужками.
- Варені яйця охолодити, очистити й нарізати аналогічно.
- Додати до інших інгредієнтів консервовану кукурудзу.
- Перед подачею додати сухарики, додати сіль і майонез, після чого добре перемішати. Сухарики краще додавати в останній момент, щоб вони залишилися хрусткими.
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