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Головна Смак Салат "Марічка": знадобиться 150 г копченої ковбаси та 3 яйця

Салат "Марічка": знадобиться 150 г копченої ковбаси та 3 яйця

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 12:44
Салат Марічка: знадобиться 150 г копченої ковбаси та 3 яйця
Салат "Марічка". Фото: gospodynka.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне з простих продуктів, цей салат стане справжньою знахідкою. Поєднання копченої ковбаси, яєць і хрустких сухариків робить його особливо апетитним. Страва виходить ситною, яскравою на смак і ідеально підходить як для буденного столу, так і для несподіваних гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • копчена ковбаса — 100–150 г;
  • солоні огірки — 2–3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • сухарики — за смаком;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — дрібка.
рецепт салату з копченою ковбасою та кукурудзою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Копчену ковбасу нарізати соломкою та перекласти у миску. Солоні огірки також нарізати смужками.
  2. Варені яйця охолодити, очистити й нарізати аналогічно.
  3. Додати до інших інгредієнтів консервовану кукурудзу.
  4. Перед подачею додати сухарики, додати сіль і майонез, після чого добре перемішати. Сухарики краще додавати в останній момент, щоб вони залишилися хрусткими.

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салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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