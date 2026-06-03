Салат "Столичний": знадобиться 4 сосиски та овочі
Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 12:04
Салат "Столичний". Фото: gospodynka.com.ua
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ситне, цей салат стане справжньою знахідкою. У ньому поєднуються прості інгредієнти, які завжди є під рукою, а обсмажені сосиски додають особливого смаку. Страва виходить ніжною, соковитою та ідеально підходить як для обіду, так і для вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сосиски — 4 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- огірки — 2–3 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- зелений горошок — 1 банка;
- кріп — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сосиски нарізати кружечками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистості, після чого охолодити.
- Огірки, помідор і варені яйця нарізати кубиками.
- Додати обсмажені сосиски, зелений горошок і подрібнений кріп.
- Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати.
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