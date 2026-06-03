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Головна Смак Салат "Столичний": знадобиться 4 сосиски та овочі

Салат "Столичний": знадобиться 4 сосиски та овочі

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 12:04
Салат Столичний: знадобиться 4 сосиски та овочі
Салат "Столичний". Фото: gospodynka.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ситне, цей салат стане справжньою знахідкою. У ньому поєднуються прості інгредієнти, які завжди є під рукою, а обсмажені сосиски додають особливого смаку. Страва виходить ніжною, соковитою та ідеально підходить як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сосиски — 4 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • огірки — 2–3 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • зелений горошок — 1 банка;
  • кріп — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт салату з сосисками
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сосиски нарізати кружечками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистості, після чого охолодити.
  2. Огірки, помідор і варені яйця нарізати кубиками.
  3. Додати обсмажені сосиски, зелений горошок і подрібнений кріп.
  4. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати.

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салат рецепт сосиски
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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