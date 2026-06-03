Салат "Столичний": знадобиться 4 сосиски та овочі

Салат "Столичний". Фото: gospodynka.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ситне, цей салат стане справжньою знахідкою. У ньому поєднуються прості інгредієнти, які завжди є під рукою, а обсмажені сосиски додають особливого смаку. Страва виходить ніжною, соковитою та ідеально підходить як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сосиски — 4 шт.;

помідор — 1 шт.;

огірки — 2–3 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

зелений горошок — 1 банка;

кріп — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сосиски нарізати кружечками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотистості, після чого охолодити. Огірки, помідор і варені яйця нарізати кубиками. Додати обсмажені сосиски, зелений горошок і подрібнений кріп. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".