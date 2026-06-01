Літній салат з редискою: легка алтернтива Олів’є

Літній салат з редискою: легка альтернтива "Олів’є"
Дата публікації: 1 червня 2026 12:04
Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат поєднує знайомий смак класичного "Олів’є" та літню свіжість овочів. Хрустка редиска, огірок і зелень роблять страву легкою та соковитою, а варена ковбаса додає ситності. Ідеальний варіант, коли хочеться швидкого домашнього салату без зайвої складності.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 300 г;
- огірки — 2 шт.;
- картопля — 3 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- варена ковбаса — 300 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — за смаком;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Картоплю та яйця відварити до готовності, охолодити й очистити.
- Усі овочі, яйця та редиску нарізати невеликим кубиком.
- Додати дрібно нарізану зелену цибулю та варену ковбасу, нарізану такими ж шматочками.
- Перекласти інгредієнти у велику миску, заправити майонезом, посолити та добре перемішати.
