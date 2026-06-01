Літній салат з редискою: легка алтернтива Олів’є

Салат з редискою.

Цей салат поєднує знайомий смак класичного "Олів’є" та літню свіжість овочів. Хрустка редиска, огірок і зелень роблять страву легкою та соковитою, а варена ковбаса додає ситності. Ідеальний варіант, коли хочеться швидкого домашнього салату без зайвої складності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 300 г;

огірки — 2 шт.;

картопля — 3 шт.;

яйця — 5 шт.;

варена ковбаса — 300 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — за смаком;

сіль — дрібка.

Домашній салат.

Спосіб приготування

Картоплю та яйця відварити до готовності, охолодити й очистити. Усі овочі, яйця та редиску нарізати невеликим кубиком. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та варену ковбасу, нарізану такими ж шматочками. Перекласти інгредієнти у велику миску, заправити майонезом, посолити та добре перемішати.

