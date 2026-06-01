Літній салат з редискою: легка алтернтива Олів’є

Літній салат з редискою: легка альтернтива "Олів'є"

Літній салат з редискою: легка альтернтива "Олів’є"

Дата публікації: 1 червня 2026 12:04
Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат поєднує знайомий смак класичного "Олів’є" та літню свіжість овочів. Хрустка редиска, огірок і зелень роблять страву легкою та соковитою, а варена ковбаса додає ситності. Ідеальний варіант, коли хочеться швидкого домашнього салату без зайвої складності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • редиска — 300 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • варена ковбаса — 300 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — дрібка. 
Домашній салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю та яйця відварити до готовності, охолодити й очистити.
  2. Усі овочі, яйця та редиску нарізати невеликим кубиком.
  3. Додати дрібно нарізану зелену цибулю та варену ковбасу, нарізану такими ж шматочками.
  4. Перекласти інгредієнти у велику миску, заправити майонезом, посолити та добре перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
