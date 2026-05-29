Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Салат з редискою за 10 хвилин: на обід або замість вечері

Салат з редискою за 10 хвилин: на обід або замість вечері

Дата публікації: 29 травня 2026 21:44
Салат з редискою за 10 хвилин: на обід або замість вечері
Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із редискою чудово підходить для теплої пори року, коли хочеться чогось свіжого, легкого та водночас ситного. Хрусткі овочі, варені яйця та ніжна йогуртова заправка створюють ідеальне поєднання смаку. Готується страва буквально за кілька хвилин і легко замінює повноцінний обід або вечерю. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 150 г.;
  • огірок — 1 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • капуста молода — 300 г.;
  • зелена цибуля — 50 г.;
  • петрушка — невеликий пучок.

Для заправки:

  • лимонний сік — з 1/2 лимона.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • грецький йогурт — 180 г.;
  • сіль — за смаком.;
  • перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати тонкими кружальцями, огірок — півкільцями, а варені яйця — невеликими кубиками.
  2. Молоду капусту тонко нашаткувати, зелену цибулю та петрушку дрібно подрібнити.
  3. У великій мисці з’єднати капусту, редиску, огірок, яйця та зелень.
  4. Для заправки змішати грецький йогурт, лимонний сік, зернисту гірчицю та мед. Додати сіль і перець за смаком.
  5. Полити салат заправкою, перемішати й одразу подавати до столу.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
