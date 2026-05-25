Салат з молодою капустою "Дача": новий рецепт на літо замість вечері

Салат з молодою капустою "Дача": новий рецепт на літо замість вечері

Дата публікації: 25 травня 2026 13:48
Салат з молодою капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли хочеться чогось легкого, свіжого й водночас ситного. Хрустка капуста, соковиті овочі та ніжний сир створюють дуже вдале поєднання смаків. Готується страва буквально за кілька хвилин, а виглядає яскраво та апетитно навіть на святковому столі. Такий салат легко замінить вечерю і точно стане одним із улюблених сезонних рецептів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста або листя салату — 0,5 шт.;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком.;
  • твердий сир — 50–100 г.;
  • лимонний сік — за смаком.;
  • майонез — за смаком.;
  • сіль — за смаком.
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту або листя салату дрібно нашаткувати.
  2. На тарілку нанести трохи майонезу, зверху викласти зелень, посолити та скропити лимонним соком.
  3. Помідори й огірок нарізати кубиками та викласти шарами.
  4. Додати ще трохи майонезу та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  5. Твердий сир натерти на дрібній тертці просто перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
