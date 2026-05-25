Салат з молодою капустою "Дача": новий рецепт на літо замість вечері

Салат з молодою капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли хочеться чогось легкого, свіжого й водночас ситного. Хрустка капуста, соковиті овочі та ніжний сир створюють дуже вдале поєднання смаків. Готується страва буквально за кілька хвилин, а виглядає яскраво та апетитно навіть на святковому столі. Такий салат легко замінить вечерю і точно стане одним із улюблених сезонних рецептів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста або листя салату — 0,5 шт.;

помідори — 1–2 шт.;

огірок — 1 шт.;

зелена цибуля — за смаком.;

твердий сир — 50–100 г.;

лимонний сік — за смаком.;

майонез — за смаком.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Капусту або листя салату дрібно нашаткувати. На тарілку нанести трохи майонезу, зверху викласти зелень, посолити та скропити лимонним соком. Помідори й огірок нарізати кубиками та викласти шарами. Додати ще трохи майонезу та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Твердий сир натерти на дрібній тертці просто перед подачею.

