Салат з молодою капустою "Дача": новий рецепт на літо замість вечері
Цей салат ідеально підходить для спекотних літніх днів, коли хочеться чогось легкого, свіжого й водночас ситного. Хрустка капуста, соковиті овочі та ніжний сир створюють дуже вдале поєднання смаків. Готується страва буквально за кілька хвилин, а виглядає яскраво та апетитно навіть на святковому столі. Такий салат легко замінить вечерю і точно стане одним із улюблених сезонних рецептів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста або листя салату — 0,5 шт.;
- помідори — 1–2 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- зелена цибуля — за смаком.;
- твердий сир — 50–100 г.;
- лимонний сік — за смаком.;
- майонез — за смаком.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту або листя салату дрібно нашаткувати.
- На тарілку нанести трохи майонезу, зверху викласти зелень, посолити та скропити лимонним соком.
- Помідори й огірок нарізати кубиками та викласти шарами.
- Додати ще трохи майонезу та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
- Твердий сир натерти на дрібній тертці просто перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".