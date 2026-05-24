Головна Смак Салат "Люся" готується просто, а смак кращий за "Олівʼє"

Салат "Люся" готується просто, а смак кращий за "Олівʼє"

Дата публікації: 24 травня 2026 12:44
Салат Люся готується просто, а смак кращий за Олівʼє
Салат "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — швидкий варіант, коли хочеться чогось легкого, але водночас святкового. Поєднання ніжної малосольної форелі, свіжих огірків і яєць дає м’який, збалансований смак. А проста заправка з майонезу та гірчиці додає легкої пікантності без зайвої складності. Страва готується буквально за лічені хвилини, але виглядає й смакує так, ніби її подавали в ресторані.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • форель малосольна — 180 г.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • огірки свіжі — 150 г.;
  • кріп — 1 пучок.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт салату з червоною рибою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Форель нарізати невеликими кубиками. Яйця та огірки також нарізати кубиками.
  2. Дрібно посікти кріп. Змішати майонез, гірчицю та чорний перець для заправки.
  3. Додати всі інгредієнти у миску та акуратно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
