Салат "Люся" готується просто, а смак кращий за "Олівʼє"
Дата публікації: 24 травня 2026 12:44
Салат "Люся". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат — швидкий варіант, коли хочеться чогось легкого, але водночас святкового. Поєднання ніжної малосольної форелі, свіжих огірків і яєць дає м’який, збалансований смак. А проста заправка з майонезу та гірчиці додає легкої пікантності без зайвої складності. Страва готується буквально за лічені хвилини, але виглядає й смакує так, ніби її подавали в ресторані.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- форель малосольна — 180 г.;
- яйця варені — 3 шт.;
- огірки свіжі — 150 г.;
- кріп — 1 пучок.;
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Форель нарізати невеликими кубиками. Яйця та огірки також нарізати кубиками.
- Дрібно посікти кріп. Змішати майонез, гірчицю та чорний перець для заправки.
- Додати всі інгредієнти у миску та акуратно перемішати.
