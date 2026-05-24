Салат "Люся" готується просто, а смак кращий за "Олівʼє"

Салат "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — швидкий варіант, коли хочеться чогось легкого, але водночас святкового. Поєднання ніжної малосольної форелі, свіжих огірків і яєць дає м’який, збалансований смак. А проста заправка з майонезу та гірчиці додає легкої пікантності без зайвої складності. Страва готується буквально за лічені хвилини, але виглядає й смакує так, ніби її подавали в ресторані.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

форель малосольна — 180 г.;

яйця варені — 3 шт.;

огірки свіжі — 150 г.;

кріп — 1 пучок.;

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Форель нарізати невеликими кубиками. Яйця та огірки також нарізати кубиками. Дрібно посікти кріп. Змішати майонез, гірчицю та чорний перець для заправки. Додати всі інгредієнти у миску та акуратно перемішати.

