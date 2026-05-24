Салат "Люся" готовится просто, а вкус лучше "Оливье"

Салат "Люся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — быстрый вариант, когда хочется чего-то легкого, но в то же время праздничного. Сочетание нежной малосольной форели, свежих огурцов и яиц дает мягкий, сбалансированный вкус. А простая заправка из майонеза и горчицы добавляет легкой пикантности без лишней сложности. Блюдо готовится буквально за считанные минуты, но выглядит и вкусно выглядит так, будто его подавали в ресторане.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

форель малосольная — 180 г;

яйца вареные — 3 шт.;

огурцы свежие — 150 г;

укроп — 1 пучок;

майонез — 2 ст. л.;

горчица — 0,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Форель нарезать небольшими кубиками. Яйца и огурцы также нарезать кубиками. Мелко порубить укроп. Смешать майонез, горчицу и черный перец для заправки. Добавить все ингредиенты в миску и аккуратно перемешать.

