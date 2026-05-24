Салат "Люся" готовится просто, а вкус лучше "Оливье"
Этот салат — быстрый вариант, когда хочется чего-то легкого, но в то же время праздничного. Сочетание нежной малосольной форели, свежих огурцов и яиц дает мягкий, сбалансированный вкус. А простая заправка из майонеза и горчицы добавляет легкой пикантности без лишней сложности. Блюдо готовится буквально за считанные минуты, но выглядит и вкусно выглядит так, будто его подавали в ресторане.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- форель малосольная — 180 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- огурцы свежие — 150 г;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Форель нарезать небольшими кубиками. Яйца и огурцы также нарезать кубиками.
- Мелко порубить укроп. Смешать майонез, горчицу и черный перец для заправки.
- Добавить все ингредиенты в миску и аккуратно перемешать.
