Салат "Одуванчик": летняя альтернатива вместо "Оливье" и "Шубы"
Дата публикации 23 мая 2026 12:04
Салат "Одуванчик".
Этот салат недаром получил название "Одуванчик" — он получается таким нежным, воздушным и легким, что буквально тает во рту. Сочетание слабосоленой красной рыбы, сочного яблока и сливочного сыра создает очень деликатный и одновременно насыщенный вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 2-3 шт.;
- красная рыба слабосоленая — 150-200 г;
- яйца отварные — 4 шт.;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- твердый сыр — 120-150 г;
- листья салата — для подачи;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Для соуса:
- майонез — 3-4 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1-2 ч. л.
Способ приготовления
- Смешать майонез, сметану и лимонный сок. На блюдо выложить слой натертого картофеля, немного подсолить и смазать соусом.
- Красную рыбу нарезать кубиками, добавить немного лимонного сока и выложить следующим слоем.
- Яичные белки натереть на терке и добавить поверх рыбы.
- Яблоко натереть, сбрызнуть лимонным соком и выложить следующим слоем.
- Сверху добавить натертый сыр и покрыть салат соусом.
- Перед подачей посыпать тертыми желтками и украсить листьями салата.
