Главная Вкус Салат "Одуванчик": летняя альтернатива вместо "Оливье" и "Шубы"

Салат "Одуванчик": летняя альтернатива вместо "Оливье" и "Шубы"

Дата публикации 23 мая 2026 12:04
Салат "Одуванчик". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат недаром получил название "Одуванчик" — он получается таким нежным, воздушным и легким, что буквально тает во рту. Сочетание слабосоленой красной рыбы, сочного яблока и сливочного сыра создает очень деликатный и одновременно насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель отварной — 2-3 шт.;
  • красная рыба слабосоленая — 150-200 г;
  • яйца отварные — 4 шт.;
  • яблоко зеленое — 1 шт.;
  • твердый сыр — 120-150 г;
  • листья салата — для подачи;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Для соуса:

  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1-2 ч. л.
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать майонез, сметану и лимонный сок. На блюдо выложить слой натертого картофеля, немного подсолить и смазать соусом.
  2. Красную рыбу нарезать кубиками, добавить немного лимонного сока и выложить следующим слоем.
  3. Яичные белки натереть на терке и добавить поверх рыбы.
  4. Яблоко натереть, сбрызнуть лимонным соком и выложить следующим слоем.
  5. Сверху добавить натертый сыр и покрыть салат соусом.
  6. Перед подачей посыпать тертыми желтками и украсить листьями салата.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
