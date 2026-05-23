Салат "Одуванчик": летняя альтернатива вместо "Оливье" и "Шубы"

Салат "Одуванчик". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат недаром получил название "Одуванчик" — он получается таким нежным, воздушным и легким, что буквально тает во рту. Сочетание слабосоленой красной рыбы, сочного яблока и сливочного сыра создает очень деликатный и одновременно насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель отварной — 2-3 шт.;

красная рыба слабосоленая — 150-200 г;

яйца отварные — 4 шт.;

яблоко зеленое — 1 шт.;

твердый сыр — 120-150 г;

листья салата — для подачи;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для соуса:

майонез — 3-4 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1-2 ч. л.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать майонез, сметану и лимонный сок. На блюдо выложить слой натертого картофеля, немного подсолить и смазать соусом. Красную рыбу нарезать кубиками, добавить немного лимонного сока и выложить следующим слоем. Яичные белки натереть на терке и добавить поверх рыбы. Яблоко натереть, сбрызнуть лимонным соком и выложить следующим слоем. Сверху добавить натертый сыр и покрыть салат соусом. Перед подачей посыпать тертыми желтками и украсить листьями салата.

