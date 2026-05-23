Салат "Кульбаба": літня альтернатива замість "Олівʼє" та "Шуби"
Дата публікації: 23 травня 2026 12:04
Салат "Кульбаба". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат недарма отримав назву "Кульбаба" — він виходить таким ніжним, пухким і легким, що буквально тане в роті. Поєднання слабосолоної червоної риби, соковитого яблука та вершкового сиру створює дуже делікатний і водночас насичений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 2–3 шт.;
- червона риба слабосолона — 150–200 г.;
- яйця відварені — 4 шт.;
- яблуко зелене — 1 шт.;
- твердий сир — 120–150 г.;
- листя салату — для подачі.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.
Для соусу:
- майонез — 3–4 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1–2 ч. л.
Спосіб приготування
- Змішати майонез, сметану та лимонний сік. На блюдо викласти шар натертої картоплі, трохи підсолити та змастити соусом.
- Червону рибу нарізати кубиками, додати трохи лимонного соку та викласти наступним шаром.
- Яєчні білки натерти на тертці та додати поверх риби.
- Яблуко натерти, скропити лимонним соком і викласти наступним шаром.
- Зверху додати натертий сир та покрити салат соусом.
- Перед подачею посипати тертими жовтками й прикрасити листям салату.
