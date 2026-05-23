Салат "Кульбаба": літня альтернатива замість "Олівʼє" та "Шуби"

Салат "Кульбаба".

Цей салат недарма отримав назву "Кульбаба" — він виходить таким ніжним, пухким і легким, що буквально тане в роті. Поєднання слабосолоної червоної риби, соковитого яблука та вершкового сиру створює дуже делікатний і водночас насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля відварена — 2–3 шт.;

червона риба слабосолона — 150–200 г.;

яйця відварені — 4 шт.;

яблуко зелене — 1 шт.;

твердий сир — 120–150 г.;

листя салату — для подачі.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.

Для соусу:

майонез — 3–4 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1–2 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати майонез, сметану та лимонний сік. На блюдо викласти шар натертої картоплі, трохи підсолити та змастити соусом. Червону рибу нарізати кубиками, додати трохи лимонного соку та викласти наступним шаром. Яєчні білки натерти на тертці та додати поверх риби. Яблуко натерти, скропити лимонним соком і викласти наступним шаром. Зверху додати натертий сир та покрити салат соусом. Перед подачею посипати тертими жовтками й прикрасити листям салату.

