Ситний салат з молодою капустою за 10 хвилин: підійде замість вечері

Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться швидкої, але ситної вечері без зайвих зусиль. Молода капуста додає свіжості та хрускоту, картопля робить страву поживною, а солоні огірки додають приємну кислинку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 500 г.;

варена картопля — 400 г.;

цибуля — 200 г.;

солоні огірки — 3 шт.;

зелена цибуля — жменя.;

петрушка — жменя.;

майонез — 4 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

ароматна олія — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

чорний перець — за смаком.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, додати сіль, цукор, оцет і олію. Перемішати та залишити на 10–15 хвилин, щоб вона стала м’якшою. Цибулю обсмажити до золотистого кольору, наприкінці додати трохи цукру для карамелізації. Варену картоплю та солоні огірки нарізати кубиками. Додати до капусти цибулю, зелень і майонез. Акуратно перемішати салат і подати.

