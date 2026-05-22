Ситний салат з молодою капустою за 10 хвилин: підійде замість вечері
Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 21:44
Молода капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться швидкої, але ситної вечері без зайвих зусиль. Молода капуста додає свіжості та хрускоту, картопля робить страву поживною, а солоні огірки додають приємну кислинку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 500 г.;
- варена картопля — 400 г.;
- цибуля — 200 г.;
- солоні огірки — 3 шт.;
- зелена цибуля — жменя.;
- петрушка — жменя.;
- майонез — 4 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- ароматна олія — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 3 ч. л.;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, додати сіль, цукор, оцет і олію.
- Перемішати та залишити на 10–15 хвилин, щоб вона стала м’якшою.
- Цибулю обсмажити до золотистого кольору, наприкінці додати трохи цукру для карамелізації.
- Варену картоплю та солоні огірки нарізати кубиками.
- Додати до капусти цибулю, зелень і майонез. Акуратно перемішати салат і подати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама