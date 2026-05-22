Сытный салат с молодой капустой за 10 минут: подойдет вместо ужина
Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 21:44
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — идеальный вариант, когда хочется быстрого, но сытного ужина без лишних усилий. Молодая капуста добавляет свежести и хруста, картофель делает блюдо питательным, а соленые огурцы добавляют приятную кислинку.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 500 г;
- вареный картофель — 400 г;
- лук — 200 г;
- соленые огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук — горсть;
- петрушка — горсть;
- майонез — 4 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- ароматное масло — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 3 ч. л.;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар, уксус и масло.
- Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы она стала мягче.
- Лук обжарить до золотистого цвета, в конце добавить немного сахара для карамелизации.
- Вареный картофель и соленые огурцы нарезать кубиками.
- Добавить к капусте лук, зелень и майонез. Аккуратно перемешать салат и подать на стол.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама