Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Сытный салат с молодой капустой за 10 минут: подойдет вместо ужина

Сытный салат с молодой капустой за 10 минут: подойдет вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 21:44
Сытный салат с молодой капустой за 10 минут: подойдет вместо ужина
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда хочется быстрого, но сытного ужина без лишних усилий. Молодая капуста добавляет свежести и хруста, картофель делает блюдо питательным, а соленые огурцы добавляют приятную кислинку.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 500 г;
  • вареный картофель — 400 г;
  • лук — 200 г;
  • соленые огурцы — 3 шт.;
  • зеленый лук — горсть;
  • петрушка — горсть;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • ароматное масло — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 3 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу.
рецепт салату з молодою капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар, уксус и масло.
  2. Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы она стала мягче.
  3. Лук обжарить до золотистого цвета, в конце добавить немного сахара для карамелизации.
  4. Вареный картофель и соленые огурцы нарезать кубиками.
  5. Добавить к капусте лук, зелень и майонез. Аккуратно перемешать салат и подать на стол.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации