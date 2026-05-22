Сытный салат с молодой капустой за 10 минут: подойдет вместо ужина

Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда хочется быстрого, но сытного ужина без лишних усилий. Молодая капуста добавляет свежести и хруста, картофель делает блюдо питательным, а соленые огурцы добавляют приятную кислинку.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 500 г;

вареный картофель — 400 г;

лук — 200 г;

соленые огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — горсть;

петрушка — горсть;

майонез — 4 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

ароматное масло — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 3 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар, уксус и масло. Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы она стала мягче. Лук обжарить до золотистого цвета, в конце добавить немного сахара для карамелизации. Вареный картофель и соленые огурцы нарезать кубиками. Добавить к капусте лук, зелень и майонез. Аккуратно перемешать салат и подать на стол.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".