Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения: на ужин для похудения

Салат с молодой капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — идеальный вариант легкого ужина, когда хочется сытного, но не тяжелого блюда. Молодая капуста делает его хрустящим и свежим, а редис и огурец добавляют сочности и легкой пикантности. Вареные яйца обеспечивают сытность, благодаря чему салат хорошо насыщает даже без дополнительных блюд.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 150 г;

огурец — 1 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

капуста молодая — 300 г.;

лук зеленый — 50 г;

петрушка — небольшой пучок.

Для заправки:

лимонный сок — из 1/2 лимона;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

йогурт греческий — 180 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукольцами, яйца — небольшими кубиками. Молодую капусту тонко нашинковать, зелень мелко порезать. Все овощи и яйца выложить в большую миску. Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, горчицу, мед, соль и перец до однородной заправки. Добавить заправку к салату и осторожно перемешать. Подавать сразу после приготовления.

