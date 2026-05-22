Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения: на ужин для похудения

Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения
Дата публикации 22 мая 2026 15:04
Салат с молодой капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат — идеальный вариант легкого ужина, когда хочется сытного, но не тяжелого блюда. Молодая капуста делает его хрустящим и свежим, а редис и огурец добавляют сочности и легкой пикантности. Вареные яйца обеспечивают сытность, благодаря чему салат хорошо насыщает даже без дополнительных блюд.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 150 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- капуста молодая — 300 г.;
- лук зеленый — 50 г;
- петрушка — небольшой пучок.
Для заправки:
- лимонный сок — из 1/2 лимона;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- йогурт греческий — 180 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукольцами, яйца — небольшими кубиками.
- Молодую капусту тонко нашинковать, зелень мелко порезать.
- Все овощи и яйца выложить в большую миску.
- Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, горчицу, мед, соль и перец до однородной заправки.
- Добавить заправку к салату и осторожно перемешать. Подавать сразу после приготовления.
