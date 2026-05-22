Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения: на ужин для похудения

Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения

Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения

Дата публикации 22 мая 2026 15:04
Салат с молодой капустой за 5 минут: на ужин для похудения
Салат с молодой капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — идеальный вариант легкого ужина, когда хочется сытного, но не тяжелого блюда. Молодая капуста делает его хрустящим и свежим, а редис и огурец добавляют сочности и легкой пикантности. Вареные яйца обеспечивают сытность, благодаря чему салат хорошо насыщает даже без дополнительных блюд.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 150 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • капуста молодая — 300 г.;
  • лук зеленый — 50 г;
  • петрушка — небольшой пучок.

Для заправки:

  • лимонный сок — из 1/2 лимона;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • йогурт греческий — 180 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукольцами, яйца — небольшими кубиками.
  2. Молодую капусту тонко нашинковать, зелень мелко порезать.
  3. Все овощи и яйца выложить в большую миску.
  4. Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, горчицу, мед, соль и перец до однородной заправки.
  5. Добавить заправку к салату и осторожно перемешать. Подавать сразу после приготовления.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
