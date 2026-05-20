Україна
Главная Вкус Салат "Май" за 2 минуты: понадобится 1 огурец и 3 яйца

Салат "Май" за 2 минуты: понадобится 1 огурец и 3 яйца

Дата публикации 20 мая 2026 21:44
Салат "Май" за 2 минуты: понадобится 1 огурец и 3 яйца
Салат "Майский". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий вкус весны, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Сочетание нежного отварного мяса, хрустящего огурца и яиц создает простую, но очень гармоничную основу. Большое количество зелени добавляет яркого аромата и делает блюдо по-настоящему сезонным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мясо отварное — 400 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • лук зеленый — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу;
  • щавель — по вкусу.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.;
  • перец черный — по вкусу.
рецепт салату з курячим філе
Салат с курицей и овощами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварное мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.
  2. Добавить нарезанный огурец и измельченные вареные яйца.
  3. Всю зелень мелко нашинковать и смешать с основными ингредиентами.
  4. Отдельно приготовить заправку из сметаны, майонеза и измельченного чеснока.
  5. Заправить салат, добавить соль и перец и тщательно перемешать.

