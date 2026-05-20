Салат "Май" за 2 минуты: понадобится 1 огурец и 3 яйца

Салат "Майский". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий вкус весны, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Сочетание нежного отварного мяса, хрустящего огурца и яиц создает простую, но очень гармоничную основу. Большое количество зелени добавляет яркого аромата и делает блюдо по-настоящему сезонным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мясо отварное — 400 г;

огурец — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

лук зеленый — по вкусу;

укроп — по вкусу;

петрушка — по вкусу;

щавель — по вкусу.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.;

перец черный — по вкусу.

Салат с курицей и овощами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Отварное мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску. Добавить нарезанный огурец и измельченные вареные яйца. Всю зелень мелко нашинковать и смешать с основными ингредиентами. Отдельно приготовить заправку из сметаны, майонеза и измельченного чеснока. Заправить салат, добавить соль и перец и тщательно перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".