Салат "Май" за 2 минуты: понадобится 1 огурец и 3 яйца
Дата публикации 20 мая 2026 21:44
Этот салат — настоящий вкус весны, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Сочетание нежного отварного мяса, хрустящего огурца и яиц создает простую, но очень гармоничную основу. Большое количество зелени добавляет яркого аромата и делает блюдо по-настоящему сезонным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясо отварное — 400 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- лук зеленый — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- петрушка — по вкусу;
- щавель — по вкусу.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.;
- перец черный — по вкусу.
Способ приготовления
- Отварное мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.
- Добавить нарезанный огурец и измельченные вареные яйца.
- Всю зелень мелко нашинковать и смешать с основными ингредиентами.
- Отдельно приготовить заправку из сметаны, майонеза и измельченного чеснока.
- Заправить салат, добавить соль и перец и тщательно перемешать.
