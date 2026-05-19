Зеленый салат "минус 10 килограмм": рецепт блюда вместо ужина
Этот салат станет настоящим открытием для тех, кто ищет легкий и одновременно питательный ужин без тяжести. Хрустящая капуста и свежий огурец создают основу, а нежная зеленая заправка из авокадо, кешью и трав делает вкус насыщенным и кремовым. Особенность этого рецепта — в соусе, который полностью меняет обычные овощи на ресторанный уровень. Это идеальный вариант для легкого ужина или детокса без чувства голода.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 300 г;
- огурцы — 2-3 шт.;
- петрушка — 1 небольшой пучок;
- базилик — 4-5 листьев (по желанию);
- чеснок — 1-2 зубчика;
- авокадо — 1/2 шт.;
- кешью — 25 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- соль — 1/3 ч. л.
Способ приготовления
- Капусту мелко нашинковать и дополнительно измельчить ножом до максимально мелкой текстуры. Огурцы также мелко нарезать.
- В чашу блендера добавить петрушку, базилик, чеснок, авокадо, кешью, лимонный сок, оливковое масло, мед и соль.
- Измельчить до однородного кремового соуса. При необходимости добавить немного воды для нужной консистенции.
- Смешать овощи с зеленой заправкой и сразу подавать.
