Зеленый салат "минус 10 килограмм": рецепт блюда вместо ужина

Зеленый салат. Фото: кадр из видео

Этот салат станет настоящим открытием для тех, кто ищет легкий и одновременно питательный ужин без тяжести. Хрустящая капуста и свежий огурец создают основу, а нежная зеленая заправка из авокадо, кешью и трав делает вкус насыщенным и кремовым. Особенность этого рецепта — в соусе, который полностью меняет обычные овощи на ресторанный уровень. Это идеальный вариант для легкого ужина или детокса без чувства голода.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 300 г;

огурцы — 2-3 шт.;

петрушка — 1 небольшой пучок;

базилик — 4-5 листьев (по желанию);

чеснок — 1-2 зубчика;

авокадо — 1/2 шт.;

кешью — 25 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать и дополнительно измельчить ножом до максимально мелкой текстуры. Огурцы также мелко нарезать. В чашу блендера добавить петрушку, базилик, чеснок, авокадо, кешью, лимонный сок, оливковое масло, мед и соль. Измельчить до однородного кремового соуса. При необходимости добавить немного воды для нужной консистенции. Смешать овощи с зеленой заправкой и сразу подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".