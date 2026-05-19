Зеленый салат "минус 10 килограмм": рецепт блюда вместо ужина

Дата публикации 19 мая 2026 21:44
Зеленый салат. Фото: кадр из видео

Этот салат станет настоящим открытием для тех, кто ищет легкий и одновременно питательный ужин без тяжести. Хрустящая капуста и свежий огурец создают основу, а нежная зеленая заправка из авокадо, кешью и трав делает вкус насыщенным и кремовым. Особенность этого рецепта — в соусе, который полностью меняет обычные овощи на ресторанный уровень. Это идеальный вариант для легкого ужина или детокса без чувства голода.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 300 г;
  • огурцы — 2-3 шт.;
  • петрушка — 1 небольшой пучок;
  • базилик — 4-5 листьев (по желанию);
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • авокадо — 1/2 шт.;
  • кешью — 25 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нашинковать и дополнительно измельчить ножом до максимально мелкой текстуры. Огурцы также мелко нарезать.
  2. В чашу блендера добавить петрушку, базилик, чеснок, авокадо, кешью, лимонный сок, оливковое масло, мед и соль.
  3. Измельчить до однородного кремового соуса. При необходимости добавить немного воды для нужной консистенции.
  4. Смешать овощи с зеленой заправкой и сразу подавать.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
