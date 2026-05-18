Салат с тунцом за 5 минут: рецепт вместо ужина

Салат с тунцом за 5 минут: рецепт вместо ужина

Дата публикации 18 мая 2026 12:04
Салат с тунцом. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное без долгого стояния у плиты. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;
  • кукуруза консервированная — 0,5 банки;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • лук красный — 0,5 шт.;
  • огурцы маринованные — 2-3 шт.;
  • морковь вареная — по желанию;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать. Огурцы и вареную морковь нарезать небольшими кубиками.
  2. Яйца измельчить кубиком, тунец отцедить от жидкости и слегка размять вилкой.
  3. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу, майонез, соль и перец. Аккуратно перемешать, сохраняя нежную текстуру салата.
  4. Дать салату несколько минут настояться, чтобы вкусы соединились, после чего подавать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
