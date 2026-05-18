Салат с тунцом за 5 минут: рецепт вместо ужина
Дата публикации 18 мая 2026 12:04
Салат с тунцом.
Этот салат — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное без долгого стояния у плиты. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в полноценный ужин.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;
- кукуруза консервированная — 0,5 банки;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- лук красный — 0,5 шт.;
- огурцы маринованные — 2-3 шт.;
- морковь вареная — по желанию;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать. Огурцы и вареную морковь нарезать небольшими кубиками.
- Яйца измельчить кубиком, тунец отцедить от жидкости и слегка размять вилкой.
- В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу, майонез, соль и перец. Аккуратно перемешать, сохраняя нежную текстуру салата.
- Дать салату несколько минут настояться, чтобы вкусы соединились, после чего подавать.
