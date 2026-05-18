Салат с тунцом за 5 минут: рецепт вместо ужина

Салат с тунцом. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящее спасение, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное без долгого стояния у плиты. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

тунец консервированный в собственном соку — 1 банка;

кукуруза консервированная — 0,5 банки;

яйца вареные — 3-4 шт.;

лук красный — 0,5 шт.;

огурцы маринованные — 2-3 шт.;

морковь вареная — по желанию;

майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать. Огурцы и вареную морковь нарезать небольшими кубиками. Яйца измельчить кубиком, тунец отцедить от жидкости и слегка размять вилкой. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить кукурузу, майонез, соль и перец. Аккуратно перемешать, сохраняя нежную текстуру салата. Дать салату несколько минут настояться, чтобы вкусы соединились, после чего подавать.

