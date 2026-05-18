Салат із тунцем за 5 хвилин: рецепт замість вечері

Салат із тунцем. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без довгого стояння біля плити. Усього кілька простих інгредієнтів перетворюються на повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тунець консервований у власному соку — 1 банка;

кукурудза консервована — 0,5 банки;

яйця варені — 3–4 шт.;

цибуля червона — 0,5 шт.;

огірки мариновані — 2–3 шт.;

морква варена — за бажанням;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати. Огірки та варену моркву нарізати невеликими кубиками. Яйця подрібнити кубиком, тунець відцідити від рідини та злегка розім’яти виделкою. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, майонез, сіль і перець. Акуратно перемішати, зберігаючи ніжну текстуру салату. Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки поєдналися, після чого подавати.

