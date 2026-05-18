Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат із тунцем за 5 хвилин: рецепт замість вечері

Салат із тунцем за 5 хвилин: рецепт замість вечері

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 12:04
Салат із тунцем за 5 хвилин: рецепт замість вечері
Салат із тунцем. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без довгого стояння біля плити. Усього кілька простих інгредієнтів перетворюються на повноцінну вечерю. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • тунець консервований у власному соку — 1 банка;
  • кукурудза консервована — 0,5 банки;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • цибуля червона — 0,5 шт.;
  • огірки мариновані — 2–3 шт.;
  • морква варена — за бажанням;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт салату з тунцем
Салат з тунцем. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати. Огірки та варену моркву нарізати невеликими кубиками.
  2. Яйця подрібнити кубиком, тунець відцідити від рідини та злегка розім’яти виделкою.
  3. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, майонез, сіль і перець. Акуратно перемішати, зберігаючи ніжну текстуру салату.
  4. Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки поєдналися, після чого подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт тунець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації