Салат із тунцем за 5 хвилин: рецепт замість вечері
Дата публікації: 18 травня 2026 12:04
Салат із тунцем. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без довгого стояння біля плити. Усього кілька простих інгредієнтів перетворюються на повноцінну вечерю.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тунець консервований у власному соку — 1 банка;
- кукурудза консервована — 0,5 банки;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- цибуля червона — 0,5 шт.;
- огірки мариновані — 2–3 шт.;
- морква варена — за бажанням;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати. Огірки та варену моркву нарізати невеликими кубиками.
- Яйця подрібнити кубиком, тунець відцідити від рідини та злегка розім’яти виделкою.
- У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати кукурудзу, майонез, сіль і перець. Акуратно перемішати, зберігаючи ніжну текстуру салату.
- Дати салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки поєдналися, після чого подавати.
