Салат "Одеса" за 5 хвилин: знадобиться 300 г огірків та 3 яйця
Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось свіже, ситне і водночас легке. Усього кілька простих інгредієнтів створюють гармонійне поєднання смаків, де хрусткі огірки, ніжні яйця та твердий сир доповнюють один одного. Особливу роль відіграє сметанна заправка з часником і кропом — вона робить салат ароматним і додає йому виразного домашнього характеру.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 350 г.;
- консервована кукурудза — 150 г.;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 100 г.;
- зелена цибуля — 50 г.;
- кріп — 20 г.
- сметана — 140 г.;
- часник — 3 зубчики.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Нарізати огірки та твердий сир соломкою. Відварити яйця, охолодити та нарізати смужками. Додати до огірків разом із сиром.
- Дрібно нарізати зелену цибулю, злити рідину з кукурудзи та додати все у велику миску.
- Змішати сметану з подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем до однорідної заправки. Додати до салату та акуратно перемішати.
