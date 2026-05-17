Салат "Одеса" за 5 хвилин: знадобиться 300 г огірків та 3 яйця

Салат "Одеса". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось свіже, ситне і водночас легке. Усього кілька простих інгредієнтів створюють гармонійне поєднання смаків, де хрусткі огірки, ніжні яйця та твердий сир доповнюють один одного. Особливу роль відіграє сметанна заправка з часником і кропом — вона робить салат ароматним і додає йому виразного домашнього характеру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 350 г.;

консервована кукурудза — 150 г.;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 100 г.;

зелена цибуля — 50 г.;

кріп — 20 г.

сметана — 140 г.;

часник — 3 зубчики.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати огірки та твердий сир соломкою. Відварити яйця, охолодити та нарізати смужками. Додати до огірків разом із сиром. Дрібно нарізати зелену цибулю, злити рідину з кукурудзи та додати все у велику миску. Змішати сметану з подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем до однорідної заправки. Додати до салату та акуратно перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".