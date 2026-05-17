Салат "Одеса" за 5 хвилин: знадобиться 300 г огірків та 3 яйця

Салат "Одеса" за 5 хвилин: знадобиться 300 г огірків та 3 яйця

Дата публікації: 17 травня 2026 15:44
Салат "Одеса". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко приготувати щось свіже, ситне і водночас легке. Усього кілька простих інгредієнтів створюють гармонійне поєднання смаків, де хрусткі огірки, ніжні яйця та твердий сир доповнюють один одного. Особливу роль відіграє сметанна заправка з часником і кропом — вона робить салат ароматним і додає йому виразного домашнього характеру. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 350 г.;
  • консервована кукурудза — 150 г.;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 100 г.;
  • зелена цибуля — 50 г.;
  • кріп — 20 г.
  • сметана — 140 г.;
  • часник — 3 зубчики.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua 

Спосіб приготування

  1. Нарізати огірки та твердий сир соломкою. Відварити яйця, охолодити та нарізати смужками. Додати до огірків разом із сиром.
  2. Дрібно нарізати зелену цибулю, злити рідину з кукурудзи та додати все у велику миску.
  3. Змішати сметану з подрібненим кропом, часником, сіллю та перцем до однорідної заправки. Додати до салату та акуратно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
