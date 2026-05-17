Салат "Одесса" за 5 минут: понадобится 300 г огурцов и 3 яйца
Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то свежее, сытное и одновременно легкое. Всего несколько простых ингредиентов создают гармоничное сочетание вкусов, где хрустящие огурцы, нежные яйца и твердый сыр дополняют друг друга. Особую роль играет сметанная заправка с чесноком и укропом — она делает салат ароматным и придает ему выразительный домашний характер.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 350 г;
- консервированная кукуруза — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 100 г.;
- зеленый лук — 50 г;
- укроп — 20 г.
- сметана — 140 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать огурцы и твердый сыр соломкой. Отварить яйца, охладить и нарезать полосками. Добавить к огурцам вместе с сыром.
- Мелко нарезать зеленый лук, слить жидкость из кукурузы и добавить все в большую миску.
- Смешать сметану с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем до однородной заправки. Добавить к салату и аккуратно перемешать.
