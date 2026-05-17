Салат "Одесса" за 5 минут: понадобится 300 г огурцов и 3 яйца

Салат "Одесса". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то свежее, сытное и одновременно легкое. Всего несколько простых ингредиентов создают гармоничное сочетание вкусов, где хрустящие огурцы, нежные яйца и твердый сыр дополняют друг друга. Особую роль играет сметанная заправка с чесноком и укропом — она делает салат ароматным и придает ему выразительный домашний характер.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 350 г;

консервированная кукуруза — 150 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100 г.;

зеленый лук — 50 г;

укроп — 20 г.

сметана — 140 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать огурцы и твердый сыр соломкой. Отварить яйца, охладить и нарезать полосками. Добавить к огурцам вместе с сыром. Мелко нарезать зеленый лук, слить жидкость из кукурузы и добавить все в большую миску. Смешать сметану с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем до однородной заправки. Добавить к салату и аккуратно перемешать.

