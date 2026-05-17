Салат "Одесса" за 5 минут: понадобится 300 г огурцов и 3 яйца

Дата публикации 17 мая 2026 15:44
Салат "Одесса". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то свежее, сытное и одновременно легкое. Всего несколько простых ингредиентов создают гармоничное сочетание вкусов, где хрустящие огурцы, нежные яйца и твердый сыр дополняют друг друга. Особую роль играет сметанная заправка с чесноком и укропом — она делает салат ароматным и придает ему выразительный домашний характер.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 350 г;
  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100 г.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • укроп — 20 г.
  • сметана — 140 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать огурцы и твердый сыр соломкой. Отварить яйца, охладить и нарезать полосками. Добавить к огурцам вместе с сыром.
  2. Мелко нарезать зеленый лук, слить жидкость из кукурузы и добавить все в большую миску.
  3. Смешать сметану с измельченным укропом, чесноком, солью и перцем до однородной заправки. Добавить к салату и аккуратно перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
