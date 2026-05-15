Рецепт салата на каждый день за 5 минут: понадобится редиска
Дата публикации 15 мая 2026 12:04
Салат с редисом с редиской.
Хрустящий, свежий и очень простой салат, который готовится буквально за несколько минут. Идеальное сочетание редиса, огурца и зелени со сметаной возвращает вкус настоящей весны на ваш стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Та що лишає СМАК, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1-2 шт.;
- редис — 6-8 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими кружочками или полукольцами.
- Огурцы нарезать произвольно, добавить к редису.
- Зеленый лук и укроп мелко измельчить и добавить к овощам.
- Все соединить в миске, посолить и поперчить.
- Заправить сметаной и хорошо перемешать до однородности. Подавать сразу после приготовления.
