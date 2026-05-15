Рецепт салата на каждый день за 5 минут: понадобится редиска

Салат с редисом с редиской. Фото: кадр из видео

Хрустящий, свежий и очень простой салат, который готовится буквально за несколько минут. Идеальное сочетание редиса, огурца и зелени со сметаной возвращает вкус настоящей весны на ваш стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Та що лишає СМАК, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 1-2 шт.;

редис — 6-8 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

сметана — 2-3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редис нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Огурцы нарезать произвольно, добавить к редису. Зеленый лук и укроп мелко измельчить и добавить к овощам. Все соединить в миске, посолить и поперчить. Заправить сметаной и хорошо перемешать до однородности. Подавать сразу после приготовления.

