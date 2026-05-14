Салат с редисом и тунцом: получается очень вкусное сочетание

Если хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного, этот салат станет идеальным вариантом. Сочетание хрустящего редиса, нежного тунца и вареных яиц получается на удивление удачным. Готовится блюдо буквально за 5 минут, а вкус получается ярким и очень весенним.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 1 пучок;

огурец — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

тунец в масле — 1 банка;

яйца вареные — 2-3 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукружочками или соломкой. Зеленый лук мелко измельчить, а вареные яйца нарезать крупными кусочками. Все ингредиенты переложить в салатник, добавить тунец вместе с маслом — именно оно сделает салат сочным и ароматным без дополнительной заправки. Посолить, добавить немного черного перца и аккуратно перемешать. Перед подачей оставить салат на 5 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

