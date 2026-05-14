Главная Вкус Салат с редисом и тунцом: получается очень вкусное сочетание

Салат с редисом и тунцом: получается очень вкусное сочетание

Дата публикации 14 мая 2026 12:04
Салат с редисом и тунцом: получается очень вкусное сочетание
Салат с редисом и тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного, этот салат станет идеальным вариантом. Сочетание хрустящего редиса, нежного тунца и вареных яиц получается на удивление удачным. Готовится блюдо буквально за 5 минут, а вкус получается ярким и очень весенним.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 1 пучок;
  • огурец — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • тунец в масле — 1 банка;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
салат з редискою
Редис и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукружочками или соломкой.
  2. Зеленый лук мелко измельчить, а вареные яйца нарезать крупными кусочками.
  3. Все ингредиенты переложить в салатник, добавить тунец вместе с маслом — именно оно сделает салат сочным и ароматным без дополнительной заправки.
  4. Посолить, добавить немного черного перца и аккуратно перемешать.
  5. Перед подачей оставить салат на 5 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
