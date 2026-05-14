Салат с редисом и тунцом: получается очень вкусное сочетание
Дата публикации 14 мая 2026 12:04
Салат с редисом и тунцом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного, этот салат станет идеальным вариантом. Сочетание хрустящего редиса, нежного тунца и вареных яиц получается на удивление удачным. Готовится блюдо буквально за 5 минут, а вкус получается ярким и очень весенним.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 1 пучок;
- огурец — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- тунец в масле — 1 банка;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукружочками или соломкой.
- Зеленый лук мелко измельчить, а вареные яйца нарезать крупными кусочками.
- Все ингредиенты переложить в салатник, добавить тунец вместе с маслом — именно оно сделает салат сочным и ароматным без дополнительной заправки.
- Посолить, добавить немного черного перца и аккуратно перемешать.
- Перед подачей оставить салат на 5 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
