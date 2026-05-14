Салат із редискою та тунцем: виходить дуже смачне поєднання
Дата публікації: 14 травня 2026 12:04
Салат із редискою та тунцем.
Якщо хочеться чогось легкого, свіжого та водночас ситного, цей салат стане ідеальним варіантом. Поєднання хрусткої редиски, ніжного тунця та варених яєць виходить напрочуд вдалим. Готується страва буквально за 5 хвилин, а смак виходить яскравим і дуже весняним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 1 пучок;
- огірок — 1 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- тунець в олії — 1 банка;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкружечками або соломкою.
- Зелену цибулю дрібно подрібнити, а варені яйця нарізати великими шматочками.
- Усі інгредієнти перекласти в салатник, додати тунець разом з олією — саме вона зробить салат соковитим і ароматним без додаткової заправки.
- Посолити, додати трохи чорного перцю та акуратно перемішати.
- Перед подачею залишити салат на 5 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.
