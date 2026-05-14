Салат із редискою та тунцем: виходить дуже смачне поєднання

Салат із редискою та тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось легкого, свіжого та водночас ситного, цей салат стане ідеальним варіантом. Поєднання хрусткої редиски, ніжного тунця та варених яєць виходить напрочуд вдалим. Готується страва буквально за 5 хвилин, а смак виходить яскравим і дуже весняним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 1 пучок;

огірок — 1 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

тунець в олії — 1 банка;

яйця варені — 2–3 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкружечками або соломкою. Зелену цибулю дрібно подрібнити, а варені яйця нарізати великими шматочками. Усі інгредієнти перекласти в салатник, додати тунець разом з олією — саме вона зробить салат соковитим і ароматним без додаткової заправки. Посолити, додати трохи чорного перцю та акуратно перемішати. Перед подачею залишити салат на 5 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

