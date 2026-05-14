Салат із редискою та тунцем: виходить дуже смачне поєднання

Салат із редискою та тунцем: виходить дуже смачне поєднання

Дата публікації: 14 травня 2026 12:04
Салат із редискою та тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось легкого, свіжого та водночас ситного, цей салат стане ідеальним варіантом. Поєднання хрусткої редиски, ніжного тунця та варених яєць виходить напрочуд вдалим. Готується страва буквально за 5 хвилин, а смак виходить яскравим і дуже весняним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 1 пучок;
  • огірок — 1 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • тунець в олії — 1 банка;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
Редиска та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкружечками або соломкою.
  2. Зелену цибулю дрібно подрібнити, а варені яйця нарізати великими шматочками.
  3. Усі інгредієнти перекласти в салатник, додати тунець разом з олією — саме вона зробить салат соковитим і ароматним без додаткової заправки.
  4. Посолити, додати трохи чорного перцю та акуратно перемішати.
  5. Перед подачею залишити салат на 5 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

