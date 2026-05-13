З цим салатом встигнете схуднути до літа: знадобиться 300 г редиски
Дата публікації: 13 травня 2026 21:04
Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua
Коли хочеться чогось легкого, свіжого та смачного — цей салат стане справжньою знахідкою. Хрустка редиска, яйця та ніжна вершкова заправка створюють ідеальне поєднання для весняного меню.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редис — 300 г;
- огірок — 1–2 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редис і огірок нарізати четвертинками, яйця — великим кубиком.
- Зелену цибулю та кріп дрібно подрібнити.
- Для заправки натерти плавлений сирок на дрібній тертці, змішати зі сметаною, додати часник, сіль і чорний перець.
- У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати заправку та акуратно перемішати.
