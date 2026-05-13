Головна Смак З цим салатом встигнете схуднути до літа: знадобиться 300 г редиски

Дата публікації: 13 травня 2026 21:04
Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться чогось легкого, свіжого та смачного — цей салат стане справжньою знахідкою. Хрустка редиска, яйця та ніжна вершкова заправка створюють ідеальне поєднання для весняного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редис — 300 г;
  • огірок — 1–2 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль, чорний перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редис і огірок нарізати четвертинками, яйця — великим кубиком.
  2. Зелену цибулю та кріп дрібно подрібнити.
  3. Для заправки натерти плавлений сирок на дрібній тертці, змішати зі сметаною, додати часник, сіль і чорний перець.
  4. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати заправку та акуратно перемішати. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
