З цим салатом встигнете схуднути до літа: знадобиться 300 г редиски

Салат з редискою. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться чогось легкого, свіжого та смачного — цей салат стане справжньою знахідкою. Хрустка редиска, яйця та ніжна вершкова заправка створюють ідеальне поєднання для весняного меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редис — 300 г;

огірок — 1–2 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

плавлений сирок — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Редис і огірок нарізати четвертинками, яйця — великим кубиком. Зелену цибулю та кріп дрібно подрібнити. Для заправки натерти плавлений сирок на дрібній тертці, змішати зі сметаною, додати часник, сіль і чорний перець. У великій мисці з’єднати всі інгредієнти, додати заправку та акуратно перемішати.

