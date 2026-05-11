Салат з тунцем та редискою замість вечері для схуднення: секрет у заправці

Салат з тунцем та редискою. Фото: кадр з відео

Цей салат ідеально підходить для легкої вечері або корисного перекусу. Хрустка редиска та огірок додають свіжості, тунець робить страву ситною, а авокадо — ніжною та кремовою. Готується салат буквально за кілька хвилин, а виходить дуже смачним і збалансованим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 6–8 шт.;

огірки — 2 шт.;

тунець консервований — 1 банка;

авокадо — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

зерниста гірчиця — ½ ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Редиску та огірки нарізати тонкими скибочками. Тунець розібрати на невеликі шматочки та додати до овочів. Для заправки авокадо розім’яти виделкою або перебити блендером до кремової консистенції. Додати лимонний сік, олію, зернисту гірчицю, сіль і перець, після чого добре перемішати. Заправити салат соусом з авокадо та акуратно перемішати перед подачею. Салат виходить свіжим, легким і водночас дуже ситним.

