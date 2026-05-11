Салат з тунцем та редискою замість вечері для схуднення: секрет у заправці
Дата публікації: 11 травня 2026 21:44
Салат з тунцем та редискою.
Цей салат ідеально підходить для легкої вечері або корисного перекусу. Хрустка редиска та огірок додають свіжості, тунець робить страву ситною, а авокадо — ніжною та кремовою. Готується салат буквально за кілька хвилин, а виходить дуже смачним і збалансованим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 6–8 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- тунець консервований — 1 банка;
- авокадо — 1 шт.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця — ½ ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску та огірки нарізати тонкими скибочками. Тунець розібрати на невеликі шматочки та додати до овочів.
- Для заправки авокадо розім’яти виделкою або перебити блендером до кремової консистенції.
- Додати лимонний сік, олію, зернисту гірчицю, сіль і перець, після чого добре перемішати.
- Заправити салат соусом з авокадо та акуратно перемішати перед подачею.
- Салат виходить свіжим, легким і водночас дуже ситним.
