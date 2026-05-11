Салат с тунцом и редисом вместо ужина для похудения: секрет в заправке
Дата публикации 11 мая 2026 21:44
Салат с тунцом и редисом и редисом. Фото: кадр из видео
Этот салат идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса. Хрустящая редиска и огурец добавляют свежести, тунец делает блюдо сытным, а авокадо — нежным и кремовым. Готовится салат буквально за несколько минут, а получается очень вкусным и сбалансированным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редиска — 6-8 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- тунец консервированный — 1 банка;
- авокадо — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- масло — 1 ст. л.;
- зернистая горчица — ½ ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Тунец разобрать на небольшие кусочки и добавить к овощам.
- Для заправки авокадо размять вилкой или перебить блендером до кремовой консистенции.
- Добавить лимонный сок, масло, зернистую горчицу, соль и перец, после чего хорошо перемешать.
- Заправить салат соусом из авокадо и аккуратно перемешать перед подачей.
- Салат получается свежим, легким и одновременно очень сытным.
