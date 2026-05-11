Салат с тунцом и редисом вместо ужина для похудения: секрет в заправке

Этот салат идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса. Хрустящая редиска и огурец добавляют свежести, тунец делает блюдо сытным, а авокадо — нежным и кремовым. Готовится салат буквально за несколько минут, а получается очень вкусным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

редиска — 6-8 шт.;

огурцы — 2 шт.;

тунец консервированный — 1 банка;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

масло — 1 ст. л.;

зернистая горчица — ½ ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Тунец разобрать на небольшие кусочки и добавить к овощам. Для заправки авокадо размять вилкой или перебить блендером до кремовой консистенции. Добавить лимонный сок, масло, зернистую горчицу, соль и перец, после чего хорошо перемешать. Заправить салат соусом из авокадо и аккуратно перемешать перед подачей. Салат получается свежим, легким и одновременно очень сытным.

