Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с тунцом и редисом вместо ужина для похудения: секрет в заправке

Салат с тунцом и редисом вместо ужина для похудения: секрет в заправке

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 21:44
Салат с тунцом и редисом вместо ужина для похудения: секрет в заправке
Салат с тунцом и редисом и редисом. Фото: кадр из видео

Этот салат идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса. Хрустящая редиска и огурец добавляют свежести, тунец делает блюдо сытным, а авокадо — нежным и кремовым. Готовится салат буквально за несколько минут, а получается очень вкусным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редиска — 6-8 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • тунец консервированный — 1 банка;
  • авокадо — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • зернистая горчица — ½ ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис и огурцы нарезать тонкими ломтиками. Тунец разобрать на небольшие кусочки и добавить к овощам.
  2. Для заправки авокадо размять вилкой или перебить блендером до кремовой консистенции.
  3. Добавить лимонный сок, масло, зернистую горчицу, соль и перец, после чего хорошо перемешать.
  4. Заправить салат соусом из авокадо и аккуратно перемешать перед подачей.
  5. Салат получается свежим, легким и одновременно очень сытным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат редиска рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации