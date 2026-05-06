"Хитовый" салат с огурцами за 5 минут: подойдет вместо ужина

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро, просто и вкусно. Свежие огурцы, нежные яйца и легкая заправка создают сбалансированный вкус без лишней тяжести. Готовится за считанные минуты, а получается сытно и ароматно. Именно тот рецепт, который легко заменяет полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 5 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

греческий йогурт — 4 ст. л.;

майонез — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

цельнозерновой хлеб — для подачи.

Способ приготовления

Огурцы нарезать, слегка посолить и оставить на 10 минут, после чего отжать лишнюю жидкость. Яйца измельчить и добавить к огурцам вместе с зеленым луком. Для заправки смешать греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец. Добавить соус к салату и осторожно перемешать. Подавать на цельнозерновом хлебе или отдельно.

