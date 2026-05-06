Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Хитовый" салат с огурцами за 5 минут: подойдет вместо ужина

"Хитовый" салат с огурцами за 5 минут: подойдет вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 21:44
Хитовый салат с огурцами за 5 минут: подойдет вместо ужина
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро, просто и вкусно. Свежие огурцы, нежные яйца и легкая заправка создают сбалансированный вкус без лишней тяжести. Готовится за считанные минуты, а получается сытно и ароматно. Именно тот рецепт, который легко заменяет полноценный ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 5 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • греческий йогурт — 4 ст. л.;
  • майонез — 1 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • цельнозерновой хлеб — для подачи.
рецепт салату з огірками
Салат и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать, слегка посолить и оставить на 10 минут, после чего отжать лишнюю жидкость.
  2. Яйца измельчить и добавить к огурцам вместе с зеленым луком.
  3. Для заправки смешать греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец.
  4. Добавить соус к салату и осторожно перемешать. Подавать на цельнозерновом хлебе или отдельно.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт огурцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации