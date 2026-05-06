"Хитовый" салат с огурцами за 5 минут: подойдет вместо ужина
Дата публикации 6 мая 2026 21:44
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — идеальный вариант, когда нужно быстро, просто и вкусно. Свежие огурцы, нежные яйца и легкая заправка создают сбалансированный вкус без лишней тяжести. Готовится за считанные минуты, а получается сытно и ароматно. Именно тот рецепт, который легко заменяет полноценный ужин.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 5 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- греческий йогурт — 4 ст. л.;
- майонез — 1 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- цельнозерновой хлеб — для подачи.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать, слегка посолить и оставить на 10 минут, после чего отжать лишнюю жидкость.
- Яйца измельчить и добавить к огурцам вместе с зеленым луком.
- Для заправки смешать греческий йогурт, майонез, горчицу, соль и перец.
- Добавить соус к салату и осторожно перемешать. Подавать на цельнозерновом хлебе или отдельно.
