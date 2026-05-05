Салат "Моментальный" за 1 мин: такой вкусный, невозможно наесться

Салат "Моментальный" за 1 мин: такой вкусный, невозможно наесться

Дата публикации 5 мая 2026 21:04
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящее спасение, когда хочется чего-то свежего и вкусного за считанные минуты. Хрустящие огурцы, ароматная зелень и нежный йогуртовый соус создают идеальное сочетание. Он настолько легкий и сочный, что остановиться почти невозможно. Идеальный вариант как для быстрого перекуса, так и как дополнение к основному блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок;
  • лимонный сок — из 1/2 лимона;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • цельнозерновой хлеб — для подачи.
рецепт салату з огірками
Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать, добавить немного соли и оставить на несколько минут, после чего слегка отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить измельченный зеленый лук и укроп.
  3. Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль и перец до однородности.
  4. Добавить соус к овощам и перемешать. Подавать с поджаренным хлебом.

Юлия Щербак
Юлия Щербак
