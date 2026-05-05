Салат "Моментальный" за 1 мин: такой вкусный, невозможно наесться

Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящее спасение, когда хочется чего-то свежего и вкусного за считанные минуты. Хрустящие огурцы, ароматная зелень и нежный йогуртовый соус создают идеальное сочетание. Он настолько легкий и сочный, что остановиться почти невозможно. Идеальный вариант как для быстрого перекуса, так и как дополнение к основному блюду.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

лимонный сок — из 1/2 лимона;

греческий йогурт — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

цельнозерновой хлеб — для подачи.

Способ приготовления

Огурцы нарезать, добавить немного соли и оставить на несколько минут, после чего слегка отжать лишнюю жидкость. Добавить измельченный зеленый лук и укроп. Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль и перец до однородности. Добавить соус к овощам и перемешать. Подавать с поджаренным хлебом.

