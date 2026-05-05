Салат "Моментальный" за 1 мин: такой вкусный, невозможно наесться
Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 21:04
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящее спасение, когда хочется чего-то свежего и вкусного за считанные минуты. Хрустящие огурцы, ароматная зелень и нежный йогуртовый соус создают идеальное сочетание. Он настолько легкий и сочный, что остановиться почти невозможно. Идеальный вариант как для быстрого перекуса, так и как дополнение к основному блюду.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- укроп — пучок;
- лимонный сок — из 1/2 лимона;
- греческий йогурт — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- цельнозерновой хлеб — для подачи.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать, добавить немного соли и оставить на несколько минут, после чего слегка отжать лишнюю жидкость.
- Добавить измельченный зеленый лук и укроп.
- Отдельно смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль и перец до однородности.
- Добавить соус к овощам и перемешать. Подавать с поджаренным хлебом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Реклама
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Реклама
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама