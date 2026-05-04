Популярный салат "Лебединый пух": понадобится полкочана пекинской капусты

Дата публикации 4 мая 2026 21:44
Салат "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат получил популярность благодаря своей легкости и нежной текстуре. Сочетание курицы, яиц и пекинской капусты делает его одновременно сытным и свежим. Маринованный лук добавляет легкой пикантности, а сыр завершает вкус мягкой сливочной ноткой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 1 шт. (отварное);
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель — 2 шт. (отварной);
  • пекинская капуста — 0,5 кочана;
  • твердый сыр — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Маринад для лука:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • уксус яблочный — 3-4 ст. л.;
  • вода — 250 мл.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут.
  2. Куриное филе, яйца и картофель отварить, остудить и измельчить.
  3. Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть.
  4. Салат выкладывать слоями: картофель с майонезом, курица со специями, маринованный лук, яйца с майонезом, пекинская капуста и сверху сыр.
  5. Перед подачей дать настояться в холодильнике 1-2 часа.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
