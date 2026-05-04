Популярный салат "Лебединый пух": понадобится полкочана пекинской капусты

Этот салат получил популярность благодаря своей легкости и нежной текстуре. Сочетание курицы, яиц и пекинской капусты делает его одновременно сытным и свежим. Маринованный лук добавляет легкой пикантности, а сыр завершает вкус мягкой сливочной ноткой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт. (отварное);

яйца — 3 шт.;

картофель — 2 шт. (отварной);

пекинская капуста — 0,5 кочана;

твердый сыр — 100 г;

лук — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Маринад для лука:

сахар — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

уксус яблочный — 3-4 ст. л.;

вода — 250 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут. Куриное филе, яйца и картофель отварить, остудить и измельчить. Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть. Салат выкладывать слоями: картофель с майонезом, курица со специями, маринованный лук, яйца с майонезом, пекинская капуста и сверху сыр. Перед подачей дать настояться в холодильнике 1-2 часа.

