Популярный салат "Лебединый пух": понадобится полкочана пекинской капусты
Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 21:44
Салат "Лебединый пух". Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат получил популярность благодаря своей легкости и нежной текстуре. Сочетание курицы, яиц и пекинской капусты делает его одновременно сытным и свежим. Маринованный лук добавляет легкой пикантности, а сыр завершает вкус мягкой сливочной ноткой.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт. (отварное);
- яйца — 3 шт.;
- картофель — 2 шт. (отварной);
- пекинская капуста — 0,5 кочана;
- твердый сыр — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Маринад для лука:
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- уксус яблочный — 3-4 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Способ приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами и залить маринадом из воды, уксуса, сахара и соли. Оставить на 20 минут.
- Куриное филе, яйца и картофель отварить, остудить и измельчить.
- Пекинскую капусту мелко нашинковать, сыр натереть.
- Салат выкладывать слоями: картофель с майонезом, курица со специями, маринованный лук, яйца с майонезом, пекинская капуста и сверху сыр.
- Перед подачей дать настояться в холодильнике 1-2 часа.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Читайте также:
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама